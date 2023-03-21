https://sputnikarabic.ae/20230321/جنود-إسرائيليون-يخربون-سيارات-فلسطينية-وسط-الضفة-فيديو-1074983401.html
جنود إسرائيليون يخربون سيارات فلسطينية وسط الضفة... فيديو
جنود إسرائيليون يخربون سيارات فلسطينية وسط الضفة... فيديو
وثقت كاميرات جنودا إسرائيليين وهم يخربون عمدا سيارات الفلسطينيين في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية المحتلة. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T11:07+0000
2023-03-21T11:07+0000
2023-03-21T11:11+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية في تغريدة لها اليوم الثلاثاء مرفقة بالفيديو: "تم توثيق جنود يقومون بتخريب سيارة فلسطينية في بلدة نعلين الأسبوع الماضي".ونقلت القناة عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله "تم فتح تحقيق. سلوك القوة لا يتوافق مع قيم الجيش".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ظهر جنود إسرائيليون وهم يؤدون رقصات مع المستوطنين بمناسبة عيد المساخر (البوريم) اليهودي، قبل شن هجوم على بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة.ولاحقا ظهر المستوطنون وهم يحطمون سيارات فلسطينية ويرشقون سكان القرية بالحجارة.ووقتها، علق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على واقعة الرقص بقوله: "الحدث المسجل في الفيديو استمر عدة دقائق، وملابساته واضحة. سلوك الجنود لا يتماشى مع ما هو متوقع من الجنود في النشاطات العملياتية".
https://sputnikarabic.ae/20230307/جنود-إسرائيليون-يرقصون-مع-المستوطنين-قبل-مهاجمة-حوارة-فيديو-1074409298.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
جنود إسرائيليون يخربون سيارات فلسطينية وسط الضفة... فيديو
11:07 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
وثقت كاميرات جنودا إسرائيليين وهم يخربون عمدا سيارات الفلسطينيين في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية في تغريدة لها اليوم الثلاثاء مرفقة بالفيديو: "تم توثيق جنود يقومون بتخريب سيارة فلسطينية في بلدة نعلين
الأسبوع الماضي".
ونقلت القناة عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله "تم فتح تحقيق. سلوك القوة لا يتوافق مع قيم الجيش".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ظهر جنود إسرائيليون وهم يؤدون رقصات مع المستوطنين بمناسبة عيد المساخر (البوريم) اليهودي، قبل شن هجوم على بلدة حوارة الفلسطينية
شمالي الضفة.
ولاحقا ظهر المستوطنون وهم يحطمون سيارات فلسطينية ويرشقون سكان القرية بالحجارة.
ووقتها، علق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي
على واقعة الرقص بقوله: "الحدث المسجل في الفيديو استمر عدة دقائق، وملابساته واضحة. سلوك الجنود لا يتماشى مع ما هو متوقع من الجنود في النشاطات العملياتية".