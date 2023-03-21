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https://sputnikarabic.ae/20230321/جنود-إسرائيليون-يصرخون-من-الألم-على-الحدود-اللبنانية-فيديو-1074993295.html
جنود إسرائيليون يصرخون من الألم على الحدود اللبنانية... فيديو
جنود إسرائيليون يصرخون من الألم على الحدود اللبنانية... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق صراخ عدد من الجنود الإسرائيليين بعد انفجار لغم أرضي أثناء مرورهم بجانب حدود بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:50+0000
2023-03-21T13:50+0000
رصد عسكري
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ويسمع في الفيديو صوت هدير جرافات، ليسمع بعدها صوت أحد الجنود الإسرائيليين، حيث غطت أصوات الآليات على الصراخ الذي سمع في الفيديو.وأعلنت قناة "المنار" اللبنانية، إصابة 3 جنود تابعين للقوات الإسرائيلية إثر انفجار لغم بآلية هامر أثناء عملية تجريف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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رصد عسكري, العالم العربي
رصد عسكري, العالم العربي

جنود إسرائيليون يصرخون من الألم على الحدود اللبنانية... فيديو

13:50 GMT 21.03.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورجندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة - فلسطين
جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة - فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . РИА Новости
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق صراخ عدد من الجنود الإسرائيليين بعد انفجار لغم أرضي أثناء مرورهم بجانب حدود بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
ويسمع في الفيديو صوت هدير جرافات، ليسمع بعدها صوت أحد الجنود الإسرائيليين، حيث غطت أصوات الآليات على الصراخ الذي سمع في الفيديو.

ويشاهد في الفيديو مجموعة جنود يحملون ما ظهر على شكل نقالة عليها أحد المصابين، فيما رجعت إحدى الدبابات باتجاه الخلف من أجل وضع المصاب فيها وإسعافه.

وأعلنت قناة "المنار" اللبنانية، إصابة 3 جنود تابعين للقوات الإسرائيلية إثر انفجار لغم بآلية هامر أثناء عملية تجريف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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