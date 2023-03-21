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تصويت... هل ينجح الرئيس الصيني بإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية؟
https://sputnikarabic.ae/20230321/خبير-نحو-عالم-متعدد-الأقطاب-زيارة-الرئيس-الصيني-إلى-موسكو-تحمل-رسائل-للغرب-وأمريكا-1074992285.html
خبير: زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تحمل رسائل إلى الغرب وأمريكا
خبير: زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تحمل رسائل إلى الغرب وأمريكا
أكد خبير سياسي أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا تحمل رسائل عديدة لدول أوروبا وأمريكا في ظل حالة "الاستقطاب الحاد بين دول العالم" الناتج على خلفية... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:45+0000
2023-03-21T13:57+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وعلق الخبير السوداني الدكتور محمد الشنيدي،، المتخصص في الشأن الصيني، على زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا قائلا: "هذه الزيارة تعتبر أول إعلان رسمي للتحالف الجديد الروسي الصيني ضد التحالف الأوروبي الأمريكي الذي ينشط في ظل الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن موضوع الأسلحة التقنية تدخل في قائمة أجندة الزيارة".وأضاف أن "زيارة الرئيس الصيني مرتبطة بالتحالف الروسي الصيني، الذي يدعم الدعوة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الزيارة فيها إعلان جديد لمواجهة القطبية الأحادية بشكل صريح ومباشر بعد أن كان الحديث عنها في الدوائر الدبلوماسية".وأضاف: "من ناحية أخرى ستكون الحدود الجغرافية المشتركة لروسيا والصين هي واحدة من مقومات التحالف الجديد".واعتبر أن "الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى موسكو، ستضع أيضا مؤشرات للعوامل التي تجمع روسيا والصين، بعد أن انفصلت الصين في الماضي من الاشتراكية الروسية، وأعلنت عن الاشتراكية ولكن بمواصفات صينية"، مضيفا: "وبعد التغييرات الاقتصادية الدولية تسعى الدولتان روسيا والصين في التفكير الاقتصادي بشكل أكبر خاصة وأن التجارة البينية بينها متطورة".وتوقع الخبير السوداني، أن "تفكر مراكز اتخاذ القرار الأمريكية بشكل جديد تجاه التحالف الجديد إذ ليس من المنطق أن تواجه أمريكا قوتين عظميين في آن واحد هي روسيا والصين، وفي هذا السياق، ربما تعلن أمريكا عن سياسات جديدة تخفض فيها حدة التوتر، وحتى هذا ليس متوقعا في الوقت القريب لأن أمريكا تجتهد لحسم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية عبر دعم أوكرانيا عبر دعم حلف وارسو، لذلك فإن نتائج هذه الزيارة ستظهر على المدى البعيد وهو ما تسعى إليه أصلا كل من روسيا والصين لتشكيل العالم الجديد".ويواصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لليوم الثاني على التوالي، زيارته الرسمية إلى روسيا، وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.ومن المقرر أن يوقع الجانبان، اليوم، اتفاقيتين رئيسيتين لتوسيع "شراكة شاملة" بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة و"تعاون استراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/ميشوستين-روسيا-مهتمة-بصدق-بزيادة-تعزيز-الشراكة-الشاملة-والتعاون-الاستراتيجي-مع-الصين-1074975362.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/رئيس-الوزراء-الروسي-والرئيس-الصيني-يعقدان-محادثات-ثنائية-في-موسكو-1074981172.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

خبير: زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تحمل رسائل إلى الغرب وأمريكا

13:45 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 13:57 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin
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أكد خبير سياسي أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا تحمل رسائل عديدة لدول أوروبا وأمريكا في ظل حالة "الاستقطاب الحاد بين دول العالم" الناتج على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية في إقليم دونباس، مشيرا إلى أن هذا يؤسس لنظام عالمي جديد قائم نحو تعددية الأقطاب.
الخرطوم - سبوتنيك. وعلق الخبير السوداني الدكتور محمد الشنيدي،، المتخصص في الشأن الصيني، على زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا قائلا: "هذه الزيارة تعتبر أول إعلان رسمي للتحالف الجديد الروسي الصيني ضد التحالف الأوروبي الأمريكي الذي ينشط في ظل الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن موضوع الأسلحة التقنية تدخل في قائمة أجندة الزيارة".
وأضاف أن "زيارة الرئيس الصيني مرتبطة بالتحالف الروسي الصيني، الذي يدعم الدعوة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الزيارة فيها إعلان جديد لمواجهة القطبية الأحادية بشكل صريح ومباشر بعد أن كان الحديث عنها في الدوائر الدبلوماسية".
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
08:35 GMT

وتابع: "بهذه الخلفية ستكون أيضا حركة الاستقطاب الدولي الجديدة واضحة أيضا وينقسم العالم بشكل واضح إلي قسمين داعمين لأمريكا وداعمين لتحالف الصين وروسيا، لذلك أتوقع أن يكون الداعمون للصين وروسيا هم الأغلبية والسبب في ذلك أن أوروبا لن تستطيع تقديم مساعدات اقتصادية إلى الدول الأخرى وهي نفسها قد أعلنت عن إجراءات اقتصادية وهيكلية جديدة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المحتملة".

وأضاف: "من ناحية أخرى ستكون الحدود الجغرافية المشتركة لروسيا والصين هي واحدة من مقومات التحالف الجديد".
واعتبر أن "الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى موسكو، ستضع أيضا مؤشرات للعوامل التي تجمع روسيا والصين، بعد أن انفصلت الصين في الماضي من الاشتراكية الروسية، وأعلنت عن الاشتراكية ولكن بمواصفات صينية"، مضيفا: "وبعد التغييرات الاقتصادية الدولية تسعى الدولتان روسيا والصين في التفكير الاقتصادي بشكل أكبر خاصة وأن التجارة البينية بينها متطورة".
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان محادثات ثنائية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
ميشوستين: روسيا مهتمة بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين
08:41 GMT
وتوقع الخبير السوداني، أن "تفكر مراكز اتخاذ القرار الأمريكية بشكل جديد تجاه التحالف الجديد إذ ليس من المنطق أن تواجه أمريكا قوتين عظميين في آن واحد هي روسيا والصين، وفي هذا السياق، ربما تعلن أمريكا عن سياسات جديدة تخفض فيها حدة التوتر، وحتى هذا ليس متوقعا في الوقت القريب لأن أمريكا تجتهد لحسم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية عبر دعم أوكرانيا عبر دعم حلف وارسو، لذلك فإن نتائج هذه الزيارة ستظهر على المدى البعيد وهو ما تسعى إليه أصلا كل من روسيا والصين لتشكيل العالم الجديد".
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان محادثات ثنائية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الروسي يعقدان محادثات ثنائية في موسكو... فيديو
09:25 GMT
ويواصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لليوم الثاني على التوالي، زيارته الرسمية إلى روسيا، وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وتتناول الزيارة توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، كما علق الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 185 مليار دولار وتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان، اليوم، اتفاقيتين رئيسيتين لتوسيع "شراكة شاملة" بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة و"تعاون استراتيجي".
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