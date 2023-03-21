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https://sputnikarabic.ae/20230321/دبلوماسي-سابق-زيارة-الرئيس-الصيني-لموسكو-تمثل-هاجسا-مرعبا-لواشنطن-1075003606.html
دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس الصيني لموسكو تمثل هاجسا مرعبا لواشنطن
دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس الصيني لموسكو تمثل هاجسا مرعبا لواشنطن
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه "بفضل الجهود المشتركة تظهر العلاقات الروسية الصينية ديناميكية... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T18:01+0000
2023-03-21T18:01+0000
حصري
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واستقبل الرئيس بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.تعقيبا على أهمية الزيارة وتداعياتها، قال الدبلوماسي العماني السابق السفير هلال السيابي، إن ما أشارت إليه العديد من الصحف الغربية بأن الزيارة الرئاسية للرئيس الصيني لموسكو تمثل رهانا صينيا على مولد نظام دولي جديد، بكل أبعاده الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، يتوازى مع تطلعات الشعوب في الشرق الأوسط ودول آسيا وأفريقيا.ولفت الدبلوماسي في حديثه مع "سبوتنيك" إلى أن الصحف الغربية عموما، وحتى الرصينة منها لم تخف مخاوفها مما تمثله زيارة الرئيس الصيني لموسكو، وهي مخاوف قديمة نبه إليها مذ أمد طويل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، موضحا أن الخطوة تقوض "أحادية القطب"، المتفرد على الساحة الكونية.ويرى أن "الكثير من جماهير شعوب المنطقة ترفع السقف عاليا، وخاصة أن هذه التداعيات تأتي مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي الغاشم للعراق، ومع التهور الصهيوني المتمادي تحت الرعاية الأمريكية".وأشار إلى أن الوصول إلى "وضع القوة العالمية " يتطلب قدرة على المبادرة في الشرق الأوسط، ليس فقط عسكريا واقتصاديا، بل دبلوماسيا أيضا، وهو ما يفعله الرئيس "شي".وشدد على "أن الوضع العالمي المتوازن مرحب به من معظم الشعوب الأسيوية والأفريقية، والتي عانت من حالة التفرد بالقرار العالمي، مع تهور واضح ووقح حتى مع القوى العظمى كالصين وروسيا من قبل الغرب".وفق الدبلوماسي العماني السابق، فإن "الجماهير العربية والشرقية ترى في الزيارة الحالية للرئيس الصيني أملا متعاظما لكبريائها، ومساحة واسعة لخياراتها، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط بدأت تهتز تحت قرع الطبول لحرب ليس حربها، ومن أجل الأمن القومي المضاد".يشير الدبلوماسي العماني السابق إلى أن الزيارة الصينية لموسكو خلال الفترة، تمثل هاجسا مرعبا لأمريكا، يماثل صدمة الاتفاق السعودي الإيراني بالرعاية الصينية ذاتها.وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, الصين, العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, سلطنة عمان
حصري, تقارير سبوتنيك, الصين, العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, سلطنة عمان

دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس الصيني لموسكو تمثل هاجسا مرعبا لواشنطن

18:01 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin
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حصري
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه "بفضل الجهود المشتركة تظهر العلاقات الروسية الصينية ديناميكية صحية ومستقرة للتنمية".
واستقبل الرئيس بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
خبير: زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تحمل رسائل إلى الغرب وأمريكا
13:45 GMT
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
تعقيبا على أهمية الزيارة وتداعياتها، قال الدبلوماسي العماني السابق السفير هلال السيابي، إن ما أشارت إليه العديد من الصحف الغربية بأن الزيارة الرئاسية للرئيس الصيني لموسكو تمثل رهانا صينيا على مولد نظام دولي جديد، بكل أبعاده الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، يتوازى مع تطلعات الشعوب في الشرق الأوسط ودول آسيا وأفريقيا.
ولفت الدبلوماسي في حديثه مع "سبوتنيك" إلى أن الصحف الغربية عموما، وحتى الرصينة منها لم تخف مخاوفها مما تمثله زيارة الرئيس الصيني لموسكو، وهي مخاوف قديمة نبه إليها مذ أمد طويل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، موضحا أن الخطوة تقوض "أحادية القطب"، المتفرد على الساحة الكونية.
ويرى أن "الكثير من جماهير شعوب المنطقة ترفع السقف عاليا، وخاصة أن هذه التداعيات تأتي مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي الغاشم للعراق، ومع التهور الصهيوني المتمادي تحت الرعاية الأمريكية".
وأشار إلى أن الوصول إلى "وضع القوة العالمية " يتطلب قدرة على المبادرة في الشرق الأوسط، ليس فقط عسكريا واقتصاديا، بل دبلوماسيا أيضا، وهو ما يفعله الرئيس "شي".
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أمس, 10:37 GMT
وشدد على "أن الوضع العالمي المتوازن مرحب به من معظم الشعوب الأسيوية والأفريقية، والتي عانت من حالة التفرد بالقرار العالمي، مع تهور واضح ووقح حتى مع القوى العظمى كالصين وروسيا من قبل الغرب".
وفق الدبلوماسي العماني السابق، فإن "الجماهير العربية والشرقية ترى في الزيارة الحالية للرئيس الصيني أملا متعاظما لكبريائها، ومساحة واسعة لخياراتها، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط بدأت تهتز تحت قرع الطبول لحرب ليس حربها، ومن أجل الأمن القومي المضاد".
يشير الدبلوماسي العماني السابق إلى أن الزيارة الصينية لموسكو خلال الفترة، تمثل هاجسا مرعبا لأمريكا، يماثل صدمة الاتفاق السعودي الإيراني بالرعاية الصينية ذاتها.
وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
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