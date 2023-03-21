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زلزال قوي يضرب كوستاريكا
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T02:23+0000
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (9.360 شمالا) وخط طول (84.094 غربا).ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.
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زلزال, كوستاريكا, أخبار كوستاريكا, العالم
زلزال, كوستاريكا, أخبار كوستاريكا, العالم

زلزال قوي يضرب كوستاريكا

02:23 GMT 21.03.2023
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AP Photo
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ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (9.360 شمالا) وخط طول (84.094 غربا).
ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.
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