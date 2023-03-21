https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-قوي-يضرب-كوستاريكا-1074967554.html
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T02:23+0000
2023-03-21T02:23+0000
2023-03-21T02:23+0000
زلزال
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (9.360 شمالا) وخط طول (84.094 غربا).ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, كوستاريكا, أخبار كوستاريكا, العالم
زلزال, كوستاريكا, أخبار كوستاريكا, العالم
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
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ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا
.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض
(9.360 شمالا) وخط طول (84.094 غربا).
ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.