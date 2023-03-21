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https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-قوي-يضرب-مناطق-في-شمال-الهند-1075009261.html
زلزال قوي يضرب مناطق شمالي الهند
زلزال قوي يضرب مناطق شمالي الهند
ضرب زلزال قوي أجزاء في شمال الهند، مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أثار الذعر في العاصمة دلهي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:59+0000
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وذكرت وسائل إعلام هندية أن العديد من سكان المدينة هرعوا من منازلهم إلى الشوارع.وقالت إحدى السيدات إنها كانت نائمة عندما رأت فجأة المروحة وهي تتأرجح.وأضافت: "نهضت وأحضرت والدتي وحيواني الأليف خارج المنزل. شعرنا بالهزات لمدة دقيقة ونصف تقريبا". وقال ساكن آخر إنه كان زلزالا قويا.وفي باكستان، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".وأضافت أنه بحسب هيئة إدارة الكوارث، فإن الزالزال وقع بعمق 180 كيلومترا تحت الأرض وبلغت شدته 6.8 درجة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش بأفغانستان.وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.والشهر الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر، مناطق في جنوبي تركيا، وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كلا البلدين، وتسبب في تدمير الآلاف من المنشآت والمباني.
https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-شرق-تايوان-1074967827.html
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أخبار الهند اليوم, زلزال, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
أخبار الهند اليوم, زلزال, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

زلزال قوي يضرب مناطق شمالي الهند

20:59 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 21:01 GMT 21.03.2023)
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AP Photo
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ضرب زلزال قوي أجزاء في شمال الهند، مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أثار الذعر في العاصمة دلهي.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن العديد من سكان المدينة هرعوا من منازلهم إلى الشوارع.
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04:00 GMT
وقالت إحدى السيدات إنها كانت نائمة عندما رأت فجأة المروحة وهي تتأرجح.
وأضافت: "نهضت وأحضرت والدتي وحيواني الأليف خارج المنزل. شعرنا بالهزات لمدة دقيقة ونصف تقريبا". وقال ساكن آخر إنه كان زلزالا قويا.
وفي باكستان، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.
وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".
وأضافت أنه بحسب هيئة إدارة الكوارث، فإن الزالزال وقع بعمق 180 كيلومترا تحت الأرض وبلغت شدته 6.8 درجة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش بأفغانستان.
وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.
والشهر الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر، مناطق في جنوبي تركيا، وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كلا البلدين، وتسبب في تدمير الآلاف من المنشآت والمباني.
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