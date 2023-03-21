https://sputnikarabic.ae/20230321/سفارة-موسكو-في-واشنطن-تدين-تهم-الخارجية-الأمريكية-حول-انتهاك-حقوق-الإنسان-في-روسيا-1074968940.html
سفارة موسكو في واشنطن تدين تهم الخارجية الأمريكية حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا
سفارة موسكو في واشنطن تدين تهم الخارجية الأمريكية حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا
رفضت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الاتهامات الموجهة لموسكو، التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في العالم. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T05:55+0000
2023-03-21T05:55+0000
2023-03-21T06:09+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
حقوق الإنسان
الديمقراطية
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة، "نحن نرفض بشكل قاطع الاتهامات ضد بلدنا. نحن نعتبرها مفبركة وغير واقعية".ودعت "السلطات الأمريكية إلى التوقف عن تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة".وندد البيان بمحاولات تقييم "مستوى وفعالية الديمقراطية" بالمعايير الغربية.ووصفت السفارة التقرير بأنه "منحاز بشكل مطلق" ونشره في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق بأنه "ساخر ومنافق".
https://sputnikarabic.ae/20230308/السفارة-الروسية-في-واشنطن-التسريبات-حول-هجوم-نورد-ستريم-الإرهابي-مصممة-لإخفاء-الحقيقة-1074461806.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حقوق الإنسان, الديمقراطية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حقوق الإنسان, الديمقراطية
سفارة موسكو في واشنطن تدين تهم الخارجية الأمريكية حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا
05:55 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 06:09 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
رفضت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الاتهامات الموجهة لموسكو، التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في العالم.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة، "نحن نرفض بشكل قاطع الاتهامات ضد بلدنا.
نحن نعتبرها مفبركة وغير واقعية".
ودعت "السلطات الأمريكية إلى التوقف عن تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة".
وجاء في البيان "روسيا تنتهج وتسير على الدوام في المسار الديمقراطي، آخذة في الاعتبار تجربتها التاريخية وتقاليدها... نحن نرفض الإضرار وفرض ضوابط على القيم الأسرية والنهج الموجه للمثلية ونوع الجنس، وكذلك ليبيرالية المخدرات... نحن لا نفرض وجهات نظرنا الخاصة على الآخرين".
ووصفت السفارة التقرير بأنه "منحاز بشكل مطلق" ونشره في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق
بأنه "ساخر ومنافق".