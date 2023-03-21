https://sputnikarabic.ae/20230321/سلطات-القرم-إسقاط-مسيرات-أوكرانية-ملغمة-بالشظايا-استهدفت-منشآت-مدنية-1074967263.html

سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية

سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية

قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إن جميع الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق دزانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T00:20+0000

2023-03-21T00:20+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

جمهورية القرم الروسية

إسقاط طائرة بدون طيار

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأكد كريوتشكوف، أن جميع المسيرات الأوكرانية كانت تستهدف منشآت مدنية. مشيرا إلى أن إحداها أسقطت فوق كلية دزانكوي التقنية وسقطت بين المبنى التعليمي والنزل الطلابي.ونشر مستشار رئيس القرم صورا لمسيرات أوكرانية تم إسقاطها.مساء أمس الاثنين، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا في منطقة دزانكوي، وأصيب شخص واحد.وحدد رئيس إدارة دزانكوي، إيغور إيفين، أن حالة الجرحى كانت بعيدة الخطر. مضيفا أن العديد من المرافق وشبكات الكهرباء تضررت في المدينة.

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جمهورية القرم الروسية, إسقاط طائرة بدون طيار, روسيا, أخبار أوكرانيا