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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/سلطات-القرم-إسقاط-مسيرات-أوكرانية-ملغمة-بالشظايا-استهدفت-منشآت-مدنية-1074967263.html
سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية
سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية
قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إن جميع الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق دزانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T00:20+0000
2023-03-21T00:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
إسقاط طائرة بدون طيار
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأكد كريوتشكوف، أن جميع المسيرات الأوكرانية كانت تستهدف منشآت مدنية. مشيرا إلى أن إحداها أسقطت فوق كلية دزانكوي التقنية وسقطت بين المبنى التعليمي والنزل الطلابي.ونشر مستشار رئيس القرم صورا لمسيرات أوكرانية تم إسقاطها.مساء أمس الاثنين، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا في منطقة دزانكوي، وأصيب شخص واحد.وحدد رئيس إدارة دزانكوي، إيغور إيفين، أن حالة الجرحى كانت بعيدة الخطر. مضيفا أن العديد من المرافق وشبكات الكهرباء تضررت في المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-سعت-إلى-حل-الوضع-في-دونباس-سلميا-لكن-الغرب-كان-يعد-أوكرانيا-للقتال--1074912888.html
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جمهورية القرم الروسية, إسقاط طائرة بدون طيار, روسيا, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, إسقاط طائرة بدون طيار, روسيا, أخبار أوكرانيا

سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية

00:20 GMT 21.03.2023
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قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إن جميع الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق دزانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة بالشظايا.
وأكد كريوتشكوف، أن جميع المسيرات الأوكرانية كانت تستهدف منشآت مدنية. مشيرا إلى أن إحداها أسقطت فوق كلية دزانكوي التقنية وسقطت بين المبنى التعليمي والنزل الطلابي.
وأضاف، "لا توجد منشآت عسكرية قريبة (من مكان الهجوم).. أسقطت المسيرات الأخرى فوق مناطق سكنية. كانت معبأة بالمتفجرات والشظايا.. أرادوا الانتقام من القرم لاختيارهم (الانضمام لروسيا)".
ونشر مستشار رئيس القرم صورا لمسيرات أوكرانية تم إسقاطها.
مساء أمس الاثنين، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا في منطقة دزانكوي، وأصيب شخص واحد.
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وحدد رئيس إدارة دزانكوي، إيغور إيفين، أن حالة الجرحى كانت بعيدة الخطر. مضيفا أن العديد من المرافق وشبكات الكهرباء تضررت في المدينة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
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