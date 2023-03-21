https://sputnikarabic.ae/20230321/سلطنة-عمان-الطيران-الإسرائيلي-سيعبر-الأجواء-فقط-دون-السماح-له-بالهبوط-1074970318.html

سلطنة عمان: الطيران الإسرائيلي سيعبر الأجواء فقط دون السماح له بالهبوط

سلطنة عمان: الطيران الإسرائيلي سيعبر الأجواء فقط دون السماح له بالهبوط

أكدت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أن "السلطنة ستسمح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها فقط، دون السماح له بالهبوط على أراضيها". 21.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان نايف العبري، لصحيفة "أثير"، إن "هيئة الطيران المدني مؤسسة فنية وملتزمة بمواثيق عالمية، ومنها معاهدة شيكاغو التي وقعت عام 1944 والتزمت بها جميع دول العالم".وأضاف: "بيان الهيئة كان واضحا، للطائرات العابرة فقط، إلا إذا استجد هبوط اضطراري التزاما بما ورد في المعاهدة الدولية"، متابعا: "عدا ذلك فإن السماح ليس بالهبوط في المطارات العمانية في أي حال من الأحوال".يذكر أنه في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".وقالت في بيان لها "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مرخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.

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