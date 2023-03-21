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https://sputnikarabic.ae/20230321/سياسي-بريطاني-يدعو-الغرب-إلى-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-بشأن-أوكرانيا-1074981303.html
سياسي بريطاني يدعو الغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أوكرانيا
سياسي بريطاني يدعو الغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أوكرانيا
دعا السياسي البريطاني وزعيم حزب التراث، ديفيد كورتن، على تويتر، الغرب إلى حل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T09:45+0000
2023-03-21T09:45+0000
العالم
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وكتب: "يجب على الغرب الجماعي أن يتخذ إجراءات لتهدئة التوترات في أوكرانيا على الفور، وإن إطالة وتأجيج الصراع يضرّ بمصالحنا الوطنية ومصالح الناس العاديين في روسيا وأوكرانيا والغرب".يقول السياسيون في بعض البلدان باستمرار، إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيدون من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة، بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بريطانيا-تلزم-أوكرانيا-بتفجير-دبابات-تشالنجر-2-1074970020.html
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العالم
العالم

سياسي بريطاني يدعو الغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أوكرانيا

09:45 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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دعا السياسي البريطاني وزعيم حزب التراث، ديفيد كورتن، على تويتر، الغرب إلى حل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وكتب: "يجب على الغرب الجماعي أن يتخذ إجراءات لتهدئة التوترات في أوكرانيا على الفور، وإن إطالة وتأجيج الصراع يضرّ بمصالحنا الوطنية ومصالح الناس العاديين في روسيا وأوكرانيا والغرب".
يقول السياسيون في بعض البلدان باستمرار، إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيدون من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة، بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دبابات "تشالنجر 2"
07:01 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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