https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-العلاقات-الصينية-الروسية-تظهر-ديناميكيات-صحية-للتنمية-1074996505.html
شي جين بينغ: العلاقات الصينية الروسية تظهر ديناميكيات صحية للتنمية
شي جين بينغ: العلاقات الصينية الروسية تظهر ديناميكيات صحية للتنمية
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الصين وروسيا تظهر ديناميكيات صحية للتنمية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T14:47+0000
2023-03-21T14:47+0000
2023-03-21T15:14+0000
روسيا
الصين
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وقال الرئيس الصيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي: "بفضل جهودنا المشتركة، تظهر العلاقات الروسية الصينية ديناميكية صحية ومستقرة للتنمية".وتابع شي جين بينغ: "الثقة السياسية المتبادلة تتعمق بين بلدينا، والمصالح المشتركة تتضاعف، والشعوب تقترب، والتعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والأبعاد الثقافية والإقليمية يتطور بشكل مطرد".واستقبل بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/خبير-صيني-زيارة-شي-جين-بينغ-لموسكو-تؤكد-مكانة-روسيا-الفريدة-في-الخطط-الدبلوماسية-الصينية-1074994330.html
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روسيا, الصين
شي جين بينغ: العلاقات الصينية الروسية تظهر ديناميكيات صحية للتنمية
14:47 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الصين وروسيا تظهر ديناميكيات صحية للتنمية.
وقال الرئيس الصيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي: "بفضل جهودنا المشتركة، تظهر العلاقات الروسية الصينية ديناميكية صحية ومستقرة للتنمية".
وتابع شي جين بينغ: "الثقة السياسية المتبادلة تتعمق بين بلدينا، والمصالح المشتركة تتضاعف، والشعوب تقترب، والتعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والأبعاد الثقافية والإقليمية يتطور بشكل مطرد".
وأضاف الرئيس الصيني: "أعلم أن روسيا تنفذ بسرعة أهداف التنمية الوطنية حتى عام 2030، وأقترح تعزيز التنسيق والتفاعل من أجل الحصول على فوائد إضافية من التعاون العملي. السيد الرئيس، أنا على استعداد لوضع خطة معكم لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون العملي لصالح ازدهار الصين وروسيا".
واستقبل بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .
وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.