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الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في روسيا حاليا في زيارة دولة، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T08:35+0000
2023-03-21T08:35+0000
روسيا
الصين
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كشف شي جين بينغ عن هذا أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار.كما دعا شي جين بينغ رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين "في أقرب وقت ممكن" لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.وشكر ميشوستين الرئيس الصيني شي جين بينغ على الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصيًا لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين. وشدد على أهمية قيام شي جين بينغ بأول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه لروسيا، مشيرا إلى أن "هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تدخل حقبة جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يجب-أن-تكون-هناك-علاقات-وثيقة-بين-الصين-وروسيا-1074962149.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام

08:35 GMT 21.03.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورشي جين بينغ
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© POOL
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في روسيا حاليا في زيارة دولة، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام.
كشف شي جين بينغ عن هذا أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار.
كما دعا شي جين بينغ رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين "في أقرب وقت ممكن" لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا
أمس, 19:21 GMT
وشكر ميشوستين الرئيس الصيني شي جين بينغ على الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصيًا لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين.
وقال ميشوستين: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئك على إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية الصين الشعبية. وأشكرك بصدق على الاهتمام الشخصي الكبير الذي توليه لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين.
وشدد على أهمية قيام شي جين بينغ بأول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه لروسيا، مشيرا إلى أن "هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تدخل حقبة جديدة".
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