https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html

شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام

شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في روسيا حاليا في زيارة دولة، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T08:35+0000

2023-03-21T08:35+0000

2023-03-21T08:35+0000

روسيا

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074974813_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_295cbf5d07a8ae004a68c236a49953f4.jpg

كشف شي جين بينغ عن هذا أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار.كما دعا شي جين بينغ رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين "في أقرب وقت ممكن" لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.وشكر ميشوستين الرئيس الصيني شي جين بينغ على الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصيًا لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين. وشدد على أهمية قيام شي جين بينغ بأول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه لروسيا، مشيرا إلى أن "هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تدخل حقبة جديدة".

https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يجب-أن-تكون-هناك-علاقات-وثيقة-بين-الصين-وروسيا-1074962149.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين