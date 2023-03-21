https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في روسيا حاليا في زيارة دولة، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T08:35+0000
2023-03-21T08:35+0000
2023-03-21T08:35+0000
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074974813_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_295cbf5d07a8ae004a68c236a49953f4.jpg
كشف شي جين بينغ عن هذا أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار.كما دعا شي جين بينغ رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين "في أقرب وقت ممكن" لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.وشكر ميشوستين الرئيس الصيني شي جين بينغ على الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصيًا لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين. وشدد على أهمية قيام شي جين بينغ بأول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه لروسيا، مشيرا إلى أن "هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تدخل حقبة جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يجب-أن-تكون-هناك-علاقات-وثيقة-بين-الصين-وروسيا-1074962149.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074974813_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b0cd6700ffc3f008f0d11df66018229e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في روسيا حاليا في زيارة دولة، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام.
كشف شي جين بينغ عن هذا أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار.
كما دعا شي جين بينغ رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين "في أقرب وقت ممكن" لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.
وشكر ميشوستين الرئيس الصيني شي جين بينغ على الاهتمام الكبير الذي يوليه شخصيًا لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين.
وقال ميشوستين: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئك على إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية الصين الشعبية. وأشكرك بصدق على الاهتمام الشخصي الكبير الذي توليه لتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين.
وشدد على أهمية قيام شي جين بينغ بأول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه لروسيا، مشيرا إلى أن "هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تدخل حقبة جديدة".