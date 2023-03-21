https://sputnikarabic.ae/20230321/صحيفة-رصد-سفن-دنماركية-بالقرب-من-مكان-التخريب-عند-نورد-ستريم-2-1074989136.html
صحيفة: رصد سفن دنماركية بالقرب من مكان التخريب عند "نورد ستريم 2"
صحيفة: رصد سفن دنماركية بالقرب من مكان التخريب عند "نورد ستريم 2"
تم رصد سفن دنماركية في بحر البلطيق بالقرب من مكان التخريب عند خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، حسبما ذكرت صحيفة Berlingske. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:02+0000
2023-03-21T13:02+0000
2023-03-21T13:02+0000
العالم
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اقتربت سفينة غطس تابعة للبحرية الدنماركية من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق في الصباح الباكر، ثم اختفت.وفقًا لموقع مراقبة السفن Marine Traffic، فهذه هي سفينة الغوص Soloven وCorvette Niels Juel وسفينة الدورية Rota. وقد رصدت في ذلك الجزء من البحر حين وقع التخريب.في وقت سابق في 16 مارس/آذار، كتبت صحيفة Local Denmark أن الدنمارك لن تسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق في التخريب في نورد ستريم. وأكد موقف الدنمارك وزير الخارجية لارس ليك راسموسن. ووفقا له، يمكن الوثوق بالتحقيقات التي تجريها الدنمارك والسويد وألمانيا، لأن "سيادة القانون تسود في هذه البلدان".ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بدورها، بيان الدنمارك بشأن عدم قبول روسيا للتحقيق بأنه احتيال. وأشارت إلى أن الدول الغربية تحاول باستمرار "دفن وإخفاء" مثل هذه الأمور.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: رصد سفن دنماركية بالقرب من مكان التخريب عند "نورد ستريم 2"
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تم رصد سفن دنماركية في بحر البلطيق بالقرب من مكان التخريب عند خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، حسبما ذكرت صحيفة Berlingske.
اقتربت سفينة غطس تابعة للبحرية الدنماركية من خط أنابيب الغاز
"نورد ستريم" في بحر البلطيق في الصباح الباكر، ثم اختفت.
وفقًا لموقع مراقبة السفن Marine Traffic، فهذه هي سفينة الغوص Soloven وCorvette Niels Juel وسفينة الدورية Rota. وقد رصدت في ذلك الجزء من البحر حين وقع التخريب.
في وقت سابق في 16 مارس/آذار، كتبت صحيفة Local Denmark أن الدنمارك لن تسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق في التخريب في نورد ستريم. وأكد موقف الدنمارك وزير الخارجية لارس ليك راسموسن. ووفقا له، يمكن الوثوق بالتحقيقات التي تجريها الدنمارك والسويد وألمانيا، لأن "سيادة القانون تسود في هذه البلدان".
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بدورها، بيان الدنمارك بشأن عدم قبول روسيا للتحقيق بأنه احتيال. وأشارت إلى أن الدول الغربية تحاول باستمرار "دفن وإخفاء" مثل هذه الأمور.