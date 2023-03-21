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https://sputnikarabic.ae/20230321/صحيفة-رصد-سفن-دنماركية-بالقرب-من-مكان-التخريب-عند-نورد-ستريم-2-1074989136.html
صحيفة: رصد سفن دنماركية بالقرب من مكان التخريب عند "نورد ستريم 2"
صحيفة: رصد سفن دنماركية بالقرب من مكان التخريب عند "نورد ستريم 2"
تم رصد سفن دنماركية في بحر البلطيق بالقرب من مكان التخريب عند خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، حسبما ذكرت صحيفة Berlingske. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:02+0000
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اقتربت سفينة غطس تابعة للبحرية الدنماركية من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق في الصباح الباكر، ثم اختفت.وفقًا لموقع مراقبة السفن Marine Traffic، فهذه هي سفينة الغوص Soloven وCorvette Niels Juel وسفينة الدورية Rota. وقد رصدت في ذلك الجزء من البحر حين وقع التخريب.في وقت سابق في 16 مارس/آذار، كتبت صحيفة Local Denmark أن الدنمارك لن تسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق في التخريب في نورد ستريم. وأكد موقف الدنمارك وزير الخارجية لارس ليك راسموسن. ووفقا له، يمكن الوثوق بالتحقيقات التي تجريها الدنمارك والسويد وألمانيا، لأن "سيادة القانون تسود في هذه البلدان".ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بدورها، بيان الدنمارك بشأن عدم قبول روسيا للتحقيق بأنه احتيال. وأشارت إلى أن الدول الغربية تحاول باستمرار "دفن وإخفاء" مثل هذه الأمور.
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صحيفة: رصد سفن دنماركية بالقرب من مكان التخريب عند "نورد ستريم 2"

13:02 GMT 21.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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تم رصد سفن دنماركية في بحر البلطيق بالقرب من مكان التخريب عند خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، حسبما ذكرت صحيفة Berlingske.
اقتربت سفينة غطس تابعة للبحرية الدنماركية من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق في الصباح الباكر، ثم اختفت.
وفقًا لموقع مراقبة السفن Marine Traffic، فهذه هي سفينة الغوص Soloven وCorvette Niels Juel وسفينة الدورية Rota. وقد رصدت في ذلك الجزء من البحر حين وقع التخريب.
في وقت سابق في 16 مارس/آذار، كتبت صحيفة Local Denmark أن الدنمارك لن تسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق في التخريب في نورد ستريم. وأكد موقف الدنمارك وزير الخارجية لارس ليك راسموسن. ووفقا له، يمكن الوثوق بالتحقيقات التي تجريها الدنمارك والسويد وألمانيا، لأن "سيادة القانون تسود في هذه البلدان".
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بدورها، بيان الدنمارك بشأن عدم قبول روسيا للتحقيق بأنه احتيال. وأشارت إلى أن الدول الغربية تحاول باستمرار "دفن وإخفاء" مثل هذه الأمور.
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