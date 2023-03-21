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https://sputnikarabic.ae/20230321/طريقة-تحضير-قهوة-الفضاء-بأيد-عربية-فيديو-1074986041.html
طريقة تحضير "قهوة الفضاء" بأيد عربية... فيديو
طريقة تحضير "قهوة الفضاء" بأيد عربية... فيديو
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطعًا مصورًا على حسابه عبر "تويتر"، شرح فيه خطوات تحضير مشروب القهوة في محطة الفضاء الدولية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
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وعلق النيادي على المشهد، قائلا: "في الفضاء كما على الأرض، لا يبدأ النهار إلا بقهوة، هكذا بدأت أول صباح لي على متن محطة الفضاء الدولية".وشرح رائد الفضاء الإماراتي طريقة تحضير القهوة في محطة الفضاء الدولية، عن طريق استخدام الأجهزة المعقدة الموجودة والمخصصة للاستخدام في ظروف انعدام الجاذبية.اقرأ أيضا: ابن زايد لرائد الفضاء الإماراتي: فخورون بك وبأمثالك ممن يرفعون راية وطننااقرأ أيضا: سلطان النيادي ينطلق في مهمة طويلة إلى الفضاء ويوجه رسالة للإماراتيين
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

طريقة تحضير "قهوة الفضاء" بأيد عربية... فيديو

12:13 GMT 21.03.2023
© Photo / Twitter account of Thomas Pesquetصورة لتكوين الريشات (أو عين الصحراء) من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا، التقطها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ​توماس بيسكيه
صورة لتكوين الريشات (أو عين الصحراء) من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا، التقطها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ​توماس بيسكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Photo / Twitter account of Thomas Pesquet
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطعًا مصورًا على حسابه عبر "تويتر"، شرح فيه خطوات تحضير مشروب القهوة في محطة الفضاء الدولية.
وعلق النيادي على المشهد، قائلا: "في الفضاء كما على الأرض، لا يبدأ النهار إلا بقهوة، هكذا بدأت أول صباح لي على متن محطة الفضاء الدولية".
وشرح رائد الفضاء الإماراتي طريقة تحضير القهوة في محطة الفضاء الدولية، عن طريق استخدام الأجهزة المعقدة الموجودة والمخصصة للاستخدام في ظروف انعدام الجاذبية.
اقرأ أيضا: ابن زايد لرائد الفضاء الإماراتي: فخورون بك وبأمثالك ممن يرفعون راية وطننا
اقرأ أيضا: سلطان النيادي ينطلق في مهمة طويلة إلى الفضاء ويوجه رسالة للإماراتيين
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