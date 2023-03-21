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https://sputnikarabic.ae/20230321/علماء-يحققون-اختراقا-باكتشاف-سر-مناعة-طفيلي-القراد-فيديو-1074988485.html
علماء يحققون اختراقا باكتشاف سر مناعة طفيلي "القراد"... فيديو
علماء يحققون اختراقا باكتشاف سر مناعة طفيلي "القراد"... فيديو
كشفت دراسة جديدة عن سر مناعة طفيلي القراد، والتي تقود بما في ذلك إلى عدم إصابته لدى تغذيته على دم الثدييات المصابة بنوع من البكتيريا المسبب لمرض مزعج. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T12:47+0000
2023-03-21T12:48+0000
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توضح الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة "ماريلاند"، أنه عندما يتغذى القراد على الدم من الفئران المصابة ببكتيريا بوريليا برغدورفيرية المسببة لمرض لايم، فإن بروتينًا من الجهاز المناعي للفأر ينشط المستقبلات الموجودة على خلايا القراد، مما يشير إلى أعضاء القراد للتطور بشكل أسرع وإنتاج استجابة مناعية قبل الإصابة بالبكتيريا.تحدد الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Science، هدفًا محتملاً للقاحات أو العلاجات المضادة للقراد لمنع انتشار العدوى مثل مرض لايم، على ما نقله موقع scitechdaily.ومن أهم أعراض مرض لايم الذي ينتشر في فترة تتراوح بين 3 أيام إلى 30 يومًا بعد التعرّض للدغة القُراد، ظهور طفح جلدي يشبه عين الثور، ينتشر تدريجيًا خلال أيام، ويمكن حال ترك المريض دون علاج أن يصاب بالشلل.توفر نتائج الدراسة أيضا رؤى جديدة مهمة حول تطور الترابط الجزيئي الحيوي بين الأنواع وتسليط الضوء، لأول مرة، على كل من تكامل المناعة وتطور الحيوان والقدرة على التكيف مع نظام إشارات الخلية القديم أو المسار الذي تستخدمه جميع الخلايا النباتية والحيوانية للاستشعار والاستجابة لبيئتهم.قال أوتبال بال، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ في كلية فيرجينيا ميريلاند للطب البيطري في كوليدج بارك: "كانت هذه المرونة التكيفية لمسار الإشارات الخلوية المحفوظة مفاجئة".تشير النتائج إلى أن مسارات إشارات الخلايا الأخرى ربما تم تكييفها لاستخدامات جديدة في كائنات أخرى وتشير إلى منطقة جديدة في علم المناعة والبيولوجيا الجزيئية جاهزة للاستكشاف في المستقبل.توصل بال وزملاؤه إلى اكتشافهم أثناء التحقيق في مناعة القراد، وهي منطقة غير مفهومة جيدا لبيولوجيا القراد. في دراستهم الأولية، سعوا لفهم كيف تتعرف أجهزة المناعة لدى القراد على بكتيريا بوريليا، قام الباحثون بإطعام القراد وجبة دم إما من فأر مصاب بالبوريليا أو فأر غير مصاب.بمقارنة المجموعتين، وجدوا أن وجبة الدم المصابة تُنشط بروتينًا في القراد ينتج عادة الطاقة داخل الخلايا. يرتبط البروتين بمسار إشارات بسيط يسمى JAK / STAT، وهو موجود في جميع الكائنات الحية متعددة الخلايا.كما هو الحال في جميع مسارات الإشارات الخلوية، يستشعر جزيء معين شيئًا ما في البيئة ثم يرتبط بمستقبل على السطح الخارجي لجدار الخلية. يؤدي هذا إلى سلسلة من التفاعلات داخل الخلية تعمل على تشغيل جين معين أو إيقاف تشغيله وتنتج استجابة لأي منبهات خارجية تم استشعارها.
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الصحة, منوعات, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

علماء يحققون اختراقا باكتشاف سر مناعة طفيلي "القراد"... فيديو

12:47 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 21.03.2023)
CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilisالقراد المفترس من فصيلة (أسرة)
القراد المفترس من فصيلة (أسرة) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilis
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كشفت دراسة جديدة عن سر مناعة طفيلي القراد، والتي تقود بما في ذلك إلى عدم إصابته لدى تغذيته على دم الثدييات المصابة بنوع من البكتيريا المسبب لمرض مزعج.
توضح الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة "ماريلاند"، أنه عندما يتغذى القراد على الدم من الفئران المصابة ببكتيريا بوريليا برغدورفيرية المسببة لمرض لايم، فإن بروتينًا من الجهاز المناعي للفأر ينشط المستقبلات الموجودة على خلايا القراد، مما يشير إلى أعضاء القراد للتطور بشكل أسرع وإنتاج استجابة مناعية قبل الإصابة بالبكتيريا.
تحدد الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Science، هدفًا محتملاً للقاحات أو العلاجات المضادة للقراد لمنع انتشار العدوى مثل مرض لايم، على ما نقله موقع scitechdaily.
ومن أهم أعراض مرض لايم الذي ينتشر في فترة تتراوح بين 3 أيام إلى 30 يومًا بعد التعرّض للدغة القُراد، ظهور طفح جلدي يشبه عين الثور، ينتشر تدريجيًا خلال أيام، ويمكن حال ترك المريض دون علاج أن يصاب بالشلل.
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توفر نتائج الدراسة أيضا رؤى جديدة مهمة حول تطور الترابط الجزيئي الحيوي بين الأنواع وتسليط الضوء، لأول مرة، على كل من تكامل المناعة وتطور الحيوان والقدرة على التكيف مع نظام إشارات الخلية القديم أو المسار الذي تستخدمه جميع الخلايا النباتية والحيوانية للاستشعار والاستجابة لبيئتهم.
قال أوتبال بال، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ في كلية فيرجينيا ميريلاند للطب البيطري في كوليدج بارك: "كانت هذه المرونة التكيفية لمسار الإشارات الخلوية المحفوظة مفاجئة".
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تشير النتائج إلى أن مسارات إشارات الخلايا الأخرى ربما تم تكييفها لاستخدامات جديدة في كائنات أخرى وتشير إلى منطقة جديدة في علم المناعة والبيولوجيا الجزيئية جاهزة للاستكشاف في المستقبل.
توصل بال وزملاؤه إلى اكتشافهم أثناء التحقيق في مناعة القراد، وهي منطقة غير مفهومة جيدا لبيولوجيا القراد. في دراستهم الأولية، سعوا لفهم كيف تتعرف أجهزة المناعة لدى القراد على بكتيريا بوريليا، قام الباحثون بإطعام القراد وجبة دم إما من فأر مصاب بالبوريليا أو فأر غير مصاب.
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بمقارنة المجموعتين، وجدوا أن وجبة الدم المصابة تُنشط بروتينًا في القراد ينتج عادة الطاقة داخل الخلايا. يرتبط البروتين بمسار إشارات بسيط يسمى JAK / STAT، وهو موجود في جميع الكائنات الحية متعددة الخلايا.
كما هو الحال في جميع مسارات الإشارات الخلوية، يستشعر جزيء معين شيئًا ما في البيئة ثم يرتبط بمستقبل على السطح الخارجي لجدار الخلية. يؤدي هذا إلى سلسلة من التفاعلات داخل الخلية تعمل على تشغيل جين معين أو إيقاف تشغيله وتنتج استجابة لأي منبهات خارجية تم استشعارها.
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