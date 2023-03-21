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https://sputnikarabic.ae/20230321/لأول-مرة-في-التاريخ-رئيس-سابق-للولايات-المتحدة-قد-يواجه-تهمة-ارتكاب-جريمة-1074967657.html
لأول مرة في التاريخ.. رئيس سابق للولايات المتحدة قد يواجه تهمة ارتكاب جريمة
لأول مرة في التاريخ.. رئيس سابق للولايات المتحدة قد يواجه تهمة ارتكاب جريمة
يشهد يوم الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، توجيه تهمة لرئيس سابق للبلاد بارتكاب جريمة جنائية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم اتهام دونالد... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T03:13+0000
2023-03-21T03:15+0000
العالم
ترامب
ستورمي دانيالز
الانتخابات الأمريكية 2016
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نيويورك – سبوتنيك. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة في الموعد، ليس من الواضح كيف سيبدو الاتهام، وما إذا كان ترامب سيأتي شخصيا إلى نيويورك لتوجيه اتهامات له، وما إذا كان سيتم القبض عليه.وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه يوم الثلاثاء.وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
https://sputnikarabic.ae/20230320/مسؤول-جمهوري-أرقام-استطلاعات-تأييد-ترامب-قد-ترتفع--وسط-الاعتقال-المحتمل-1074966972.html
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العالم, ترامب, ستورمي دانيالز, الانتخابات الأمريكية 2016
العالم, ترامب, ستورمي دانيالز, الانتخابات الأمريكية 2016

لأول مرة في التاريخ.. رئيس سابق للولايات المتحدة قد يواجه تهمة ارتكاب جريمة

03:13 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 03:15 GMT 21.03.2023)
© AFP 2023 / DREW ANGERERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / DREW ANGERER
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يشهد يوم الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، توجيه تهمة لرئيس سابق للبلاد بارتكاب جريمة جنائية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم اتهام دونالد ترامب بتزوير وثائق في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
نيويورك – سبوتنيك. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة في الموعد، ليس من الواضح كيف سيبدو الاتهام، وما إذا كان ترامب سيأتي شخصيا إلى نيويورك لتوجيه اتهامات له، وما إذا كان سيتم القبض عليه.

ومما يزيد من توتر الموقف، دعوة ترامب الأخيرة لأنصاره للاحتجاج على محاكمته الجنائية و"استعادة.. البلاد".

وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه يوم الثلاثاء.
وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
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وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".
وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
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