https://sputnikarabic.ae/20230321/لأول-مرة-في-التاريخ-رئيس-سابق-للولايات-المتحدة-قد-يواجه-تهمة-ارتكاب-جريمة-1074967657.html

لأول مرة في التاريخ.. رئيس سابق للولايات المتحدة قد يواجه تهمة ارتكاب جريمة

لأول مرة في التاريخ.. رئيس سابق للولايات المتحدة قد يواجه تهمة ارتكاب جريمة

يشهد يوم الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، توجيه تهمة لرئيس سابق للبلاد بارتكاب جريمة جنائية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم اتهام دونالد... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T03:13+0000

2023-03-21T03:13+0000

2023-03-21T03:15+0000

العالم

ترامب

ستورمي دانيالز

الانتخابات الأمريكية 2016

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نيويورك – سبوتنيك. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة في الموعد، ليس من الواضح كيف سيبدو الاتهام، وما إذا كان ترامب سيأتي شخصيا إلى نيويورك لتوجيه اتهامات له، وما إذا كان سيتم القبض عليه.وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه يوم الثلاثاء.وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

https://sputnikarabic.ae/20230320/مسؤول-جمهوري-أرقام-استطلاعات-تأييد-ترامب-قد-ترتفع--وسط-الاعتقال-المحتمل-1074966972.html

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العالم, ترامب, ستورمي دانيالز, الانتخابات الأمريكية 2016