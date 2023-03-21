https://sputnikarabic.ae/20230321/ما-هي-فرص-المبادرة-الصينية-لحل-الأزمة-الأوكرانية؟-1074996991.html

ما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية؟

ما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية؟

يجري الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات، اليوم الثلاثاء، في موسكو حول مجموعة من القضايا في مقدمتها الوضع الدولي والأزمة الأوكرانية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

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ما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية؟ ما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية؟

قمة الثلاثاء تأتي في أعقاب لقاء مطول بين الزعيمين بحثا خلاله المبادرة الصينية للسلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس بوتين إن روسيا منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية، وأكد احترامه للمبادرة الصينية.قال شي جين بينغ خلال زيارته الحالية لموسكو إن "الصين وروسيا، بوصفهما قوتين رئيسيتين، وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، تلعبان دورا مهما في الشؤون الدولية. وفي عالم بعيد عن السلام، فإن الصين مستعدة مع روسيا للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ولحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".وأشار إلى أن "أي صراع سيزعزع استقرار الدول المجاورة في الفضاء الأوراسي وبالتالي ستتأثر الصين كقوة اقتصادية".وأكد أن "الغرب مازال يعلق الأمل على تحقيق بعض النجاح في هجوم الربيع لإعطاء زخم ومعنويات جديدة لأوكرانيا والغرب، وبالتالي فإن فرص نجاح المبادرة الصينية قليلة".وأشار إلى أن "المبادرة الصينية تدعو للسلام وترفض فكرة الحرب الباردة والعقوبات، وقد لقت قبولا لدى كل من روسيا وأوكرانيا" .من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، أن "انتصار الدبلوماسية الصينية من خلال تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران يشي بأن الصين مقبولة كدولة وسيطة حول العالم، لكن بالنسبة للأزمة الأوكرانية قد تكون هذه المبادرة تكتيك من قبل الصين لاثبات أن بكين تستطيع أن تبدي مرونة وأنها لاعب عالمي كبير يستطيع أن يأخذ قرارات ويقوم بمبادرات على المستوى الدولي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

الصين

السعودية

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