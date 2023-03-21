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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/مدافع-مستا--بي--تدمر-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1074969152.html
مدافع "مستا- بي" تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مدافع "مستا- بي" تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لقصف أطقم المدفعية ذاتية الحركة من طراز "مستا- بي" المركبات المدرعة والمدفعية والمواقع المحصنة المموهة للجيش الأوكراني في... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T06:18+0000
2023-03-21T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشارت الوزارة إلى أن الطاقم يشمل العسكريين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية.خلال العملية الخاصة، يتم استخدام المدفعية لتدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير أسلحة العدو، والأسلحة والمعدات العسكرية.مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا- بي" تطلق نيرانها إلى مدى يصل إلى 30 كم من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة. وهي مزودة بذخائر شديدة الانفجار وذخائر دقيقة التوجيه. وأكدت وزارة الدفاع أن هذا يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات الخرسانية العميقة والمركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.تُظهر اللقطات المنشورة وابلا من نيران مدافع هاوتزر 152 ملم قبل تدمير معقل فصيلة الجيش الأوكراني. تلقى طاقم المدفعية الإحداثيات من الكشافة. بعد إطلاق النار، قام الطاقم بتغيير الموقع لتجنب ضربة جوابية وتجديد الذخيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدافع "مستا- بي" تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

06:18 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لقصف أطقم المدفعية ذاتية الحركة من طراز "مستا- بي" المركبات المدرعة والمدفعية والمواقع المحصنة المموهة للجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطاقم يشمل العسكريين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية.
خلال العملية الخاصة، يتم استخدام المدفعية لتدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير أسلحة العدو، والأسلحة والمعدات العسكرية.
مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا- بي" تطلق نيرانها إلى مدى يصل إلى 30 كم من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة. وهي مزودة بذخائر شديدة الانفجار وذخائر دقيقة التوجيه. وأكدت وزارة الدفاع أن هذا يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات الخرسانية العميقة والمركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.
تُظهر اللقطات المنشورة وابلا من نيران مدافع هاوتزر 152 ملم قبل تدمير معقل فصيلة الجيش الأوكراني. تلقى طاقم المدفعية الإحداثيات من الكشافة. بعد إطلاق النار، قام الطاقم بتغيير الموقع لتجنب ضربة جوابية وتجديد الذخيرة.
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