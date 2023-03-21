https://sputnikarabic.ae/20230321/مدافع-مستا--بي--تدمر-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1074969152.html
مدافع "مستا- بي" تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مدافع "مستا- بي" تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لقصف أطقم المدفعية ذاتية الحركة من طراز "مستا- بي" المركبات المدرعة والمدفعية والمواقع المحصنة المموهة للجيش الأوكراني في... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T06:18+0000
2023-03-21T06:18+0000
2023-03-21T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef2dff7b0166d649ad8db7cc79437428.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن الطاقم يشمل العسكريين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية.خلال العملية الخاصة، يتم استخدام المدفعية لتدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير أسلحة العدو، والأسلحة والمعدات العسكرية.مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا- بي" تطلق نيرانها إلى مدى يصل إلى 30 كم من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة. وهي مزودة بذخائر شديدة الانفجار وذخائر دقيقة التوجيه. وأكدت وزارة الدفاع أن هذا يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات الخرسانية العميقة والمركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.تُظهر اللقطات المنشورة وابلا من نيران مدافع هاوتزر 152 ملم قبل تدمير معقل فصيلة الجيش الأوكراني. تلقى طاقم المدفعية الإحداثيات من الكشافة. بعد إطلاق النار، قام الطاقم بتغيير الموقع لتجنب ضربة جوابية وتجديد الذخيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7ab96cce9de3e402abeb60d8489457f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدافع "مستا- بي" تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
06:18 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لقصف أطقم المدفعية ذاتية الحركة من طراز "مستا- بي" المركبات المدرعة والمدفعية والمواقع المحصنة المموهة للجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطاقم يشمل العسكريين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية.
خلال العملية الخاصة، يتم استخدام المدفعية لتدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير أسلحة العدو، والأسلحة والمعدات العسكرية.
مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا- بي" تطلق نيرانها إلى مدى يصل إلى 30 كم من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة. وهي مزودة بذخائر شديدة الانفجار وذخائر دقيقة التوجيه. وأكدت وزارة الدفاع أن هذا يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات الخرسانية العميقة والمركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.
تُظهر اللقطات المنشورة وابلا من نيران مدافع هاوتزر 152 ملم قبل تدمير معقل فصيلة الجيش الأوكراني. تلقى طاقم المدفعية الإحداثيات من الكشافة. بعد إطلاق النار، قام الطاقم بتغيير الموقع لتجنب ضربة جوابية وتجديد الذخيرة.