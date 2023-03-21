https://sputnikarabic.ae/20230321/مسؤولون-أمريكيون-ينصحون-نتنياهو-بعدم-زيارة-واشنطن-1074974207.html

مسؤولون أمريكيون ينصحون نتنياهو بعدم زيارة واشنطن

مسؤولون أمريكيون ينصحون نتنياهو بعدم زيارة واشنطن

بعث مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية برسالة حادة ومحددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقترحون فيها عدم قيامه بزيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T08:22+0000

2023-03-21T08:22+0000

2023-03-21T08:22+0000

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جو بايدن

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ونقل المسؤولون رسالة مفادها، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يحرج نتنياهو بانتقاد حاد للحكومة الإسرائيلية، بسبب سياساتها وتحركاتها في مجال إصلاح القضاء وصورة الدولة، التي بات المتشددون يسيطرون على مفاصل حكمها، بحسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، إذاعة الجيش الإسرائيلي.وقالت الإذاعة، في تغريدة لمراسلها السياسي "يانير كوزين": "نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت، طالما أن تشريعات الإصلاح القضائي مستمرة بالمعدل الحالي، لأن الرئيس "بايدن" لن يجنبك الانتقاد العلني في البيت الأبيض".وأمس الأول (الأحد)، قال مكتب نتنياهو إن الأخير تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، والتي عززت الآمال بشأن زيارة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، وكانت هذه أول محادثة بين نتنياهو وبايدن منذ الانتخابات الإسرائيلية أواخر العام الماضي.وقال مكتب نتنياهو: "فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس بايدن أن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".وسبق أن انتقد مسؤولون أمريكيون مساعي الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة لإصلاح القضاء، يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، فيما يقول معارضوه، الذين يحتجون منذ شهرين، إن الخطة تهدف إلى تدمير القضاء، والقضاء على الديمقراطية ويصفونها بـ "الانقلاب".وتشمل الخطة الحكومية، بما في ذلك، سلب المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) صلاحياتها المتعلقة بمراقبة القوانين الحكومية، وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.

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