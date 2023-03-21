https://sputnikarabic.ae/20230321/مسؤول-ألماني-عواقب-تفجير-التيار-الشمالي-أسوأ-من-هجمات-11-سبتمبر-1074989288.html
مسؤول ألماني: عواقب تفجير "التيار الشمالي" أسوأ من هجمات 11 سبتمبر
مسؤول ألماني: عواقب تفجير "التيار الشمالي" أسوأ من هجمات 11 سبتمبر
يعتقد الكاتب الألماني والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية، ولفغانغ إيفنبرغر، أن الهجوم على خط الأنابيب "نورد ستريم" حرب اقتصادية، وكانت العواقب أكثر... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:26+0000
2023-03-21T13:26+0000
2023-03-21T13:26+0000
العالم
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وقال الكاتب الألماني والمسؤول السابق بوزارة الدفاع الألمانية، ولفغانغ إيفنبرغر، بحسب قناة "سي جي تي إن" الصينية: "أعترف أن استراتيجية الولايات المتحدة ناجحة للغاية وتضع نفسها في وضع مربح، حيث يخوض الآخرون الحرب وتجني الولايات المتحدة الأموال، طالما استمر هذا الصراع في أوكرانيا".ونشر الكاتب عدة مقالات تنتقد السلوك الموالي لأمريكا للحكومة الألمانية والرأي العام الألماني، وأضاف: "أن الهجوم على البنية التحتية الحيوية ضد ألمانيا كان حربًا اقتصادية، وكانت العواقب أكثر خطورة من هجمات 11 سبتمبر".ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول ألماني: عواقب تفجير "التيار الشمالي" أسوأ من هجمات 11 سبتمبر
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يعتقد الكاتب الألماني والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية، ولفغانغ إيفنبرغر، أن الهجوم على خط الأنابيب "نورد ستريم" حرب اقتصادية، وكانت العواقب أكثر خطورة من هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وقال الكاتب الألماني والمسؤول السابق بوزارة الدفاع الألمانية، ولفغانغ إيفنبرغر، بحسب قناة "سي جي تي إن" الصينية: "أعترف أن استراتيجية الولايات المتحدة ناجحة للغاية وتضع نفسها في وضع مربح، حيث يخوض الآخرون الحرب وتجني الولايات المتحدة الأموال، طالما استمر هذا الصراع في أوكرانيا".
ونشر الكاتب عدة مقالات تنتقد السلوك الموالي لأمريكا للحكومة الألمانية والرأي العام الألماني، وأضاف: "أن الهجوم على البنية التحتية الحيوية ضد ألمانيا كان حربًا اقتصادية، وكانت العواقب أكثر خطورة من هجمات 11 سبتمبر
".
ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب
لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.