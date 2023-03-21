https://sputnikarabic.ae/20230321/مسؤول-إسرائيلي-يتحدث-مع-وزير-الخارجية-الأردني-بعد-عاصفة-سموتريتش-1074970124.html

مسؤول إسرائيلي يتحدث مع وزير الخارجية الأردني بعد "عاصفة سموتريتش"

مسؤول إسرائيلي يتحدث مع وزير الخارجية الأردني بعد "عاصفة سموتريتش"

هاتَف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعد ما سمّاها "العاصفة" التي أثارتها تصريحات وزير المال بتسلئيل... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T07:24+0000

2023-03-21T07:24+0000

2023-03-21T07:24+0000

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وقال هنغبي في تغريدة في حسابه على "تويتر"، فجر اليوم الثلاثاء: "بعد العاصفة التي سببها نشر صورة لوزير المال الإسرائيلي بجانب خريطة أرض إسرائيل تضم المملكة الأردنية الهاشمية، تحدثت مساء اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه أكد للصفدي "التزام حكومة إسرائيل بدعم معاهدة السلام بين بلدينا والتي عززت الاستقرار والأمن في منطقتنا ما يقارب 30 عامًا".وأكد أن إسرائيل ملتزمة بوحدة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.وتابع هنغبي: "بالإضافة إلى ذلك، نقلت إلى وزير الخارجية الصفدي الإسهامات المهمة التي قدمها الملك عبد الله لضمان نجاح الاجتماعات في العقبة وشرم الشيخ، والتي شملت مشاركة الأردن ومصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل".ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، على خلفية ما وصفتها بـ "التصريحات العنصرية" لسموترتيش.ووفق بيان نشرته وزراة الخارجية الأردنية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان، ، إثر استخدام وزير المال الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال البيان إن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي أن "ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام".ولفت إلى أن "تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي".ومساء أمس الأول (الأحد)، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس: "إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، عارضًا خارطة مزعومة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.وإضافة إلى الأردن، أدانت مصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات "التصريحات العنصرية غير المسؤولة" للوزير الإسرائيلي، الذي سبق وأثار ضجة إقليمية ودولية قبل 20 يومًا عندما صرّح بأنه على إسرائيل "محو" قرية حوارة من الوجود.

https://sputnikarabic.ae/20230320/الاتحاد-الأوروبي-يأسف-لتصريحات-سموترتيش-حول-إنكار-وجود-الشعب-الفلسطيني-1074964097.html

https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-إسرائيلي-الشعب-الفلسطيني-اختراع-لم-يتجاوز-عمره-المائة-عام-1074933872.html

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