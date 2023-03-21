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https://sputnikarabic.ae/20230321/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-100-آخرين-جراء-زلزال-ضرب-عدة-مناطق-في-باكستان-1075007283.html
مصرع 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين جراء زلزال ضرب عدة مناطق في باكستان
مصرع 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين جراء زلزال ضرب عدة مناطق في باكستان
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".وأضافت أنه بحسب هيئة إدارة الكوارث، فإن الزالزال وقع بعمق 180 كيلومترا تحت الأرض وبلغت شدته 6.8 درجة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش بأفغانستان.وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.والشهر الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر، مناطق في جنوبي تركيا، وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كلا البلدين، وتسبب في تدمير الآلاف من المنشآت والمباني.
https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-68-ريختر-يضرب-شمال-شرقي-أفغانستان--1075004117.html
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الأخبار, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
الأخبار, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين جراء زلزال ضرب عدة مناطق في باكستان

20:16 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Sahel Armanرجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى.
رجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان
18:11 GMT
وأضافت أنه بحسب هيئة إدارة الكوارث، فإن الزالزال وقع بعمق 180 كيلومترا تحت الأرض وبلغت شدته 6.8 درجة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش بأفغانستان.
وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.
والشهر الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر، مناطق في جنوبي تركيا، وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كلا البلدين، وتسبب في تدمير الآلاف من المنشآت والمباني.
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