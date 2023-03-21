عربي
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي ووسط أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230321/مصرف-لبنان-يعلن-عملية-بيع-مفتوحة-للدولار-1075010039.html
مصرف لبنان يعلن عملية بيع مفتوحة للدولار
مصرف لبنان يعلن عملية بيع مفتوحة للدولار
بدأ مصرف لبنان إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T21:48+0000
2023-03-21T21:53+0000
اقتصاد
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104258/72/1042587256_0:65:2913:1704_1920x0_80_0_0_4c12217109a0db3734504ebcf7ed8ac4.jpg
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أصدر تعميما عاجلا يتضمن إجراء عملية بيع مستمرة ومفتوحة للدولار مقابل الليرة وفقا للسعر الذي حدده.ولفتت الوكالة، في تقرير عن لبنان، إلى أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.وأوضحت الوكالة أن هذا التعميم ساهم خلال ساعاته الأولى في تراجع سعر صرف الدولار من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف.لكن الوكالة أوضحت أن هذا الإجراء لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملة اللبنانية في التراجع مجددا كما حدث في السابق.ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الليرة-اللبنانية-تشهد-انهيارا-كبيرا-ومتسارعا-وخبير-يحذر-من-الارتطام-الحقيقي--1074985767.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104258/72/1042587256_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_79944543e7d9cbed30df695cbcf230ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

مصرف لبنان يعلن عملية بيع مفتوحة للدولار

21:48 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 21.03.2023)
© AP Photo / Hussein Mallaمصرف لبنان المركزي في بيروت
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
بدأ مصرف لبنان إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أصدر تعميما عاجلا يتضمن إجراء عملية بيع مستمرة ومفتوحة للدولار مقابل الليرة وفقا للسعر الذي حدده.
ولفتت الوكالة، في تقرير عن لبنان، إلى أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.
العملة اللبنانية الليرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
الليرة اللبنانية تشهد انهيارا كبيرا ومتسارعا وخبير يحذر من الارتطام الحقيقي
12:01 GMT
وأوضحت الوكالة أن هذا التعميم ساهم خلال ساعاته الأولى في تراجع سعر صرف الدولار من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف.
لكن الوكالة أوضحت أن هذا الإجراء لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملة اللبنانية في التراجع مجددا كما حدث في السابق.
ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала