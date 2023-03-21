https://sputnikarabic.ae/20230321/مصرف-لبنان-يعلن-عملية-بيع-مفتوحة-للدولار-1075010039.html
مصرف لبنان يعلن عملية بيع مفتوحة للدولار
مصرف لبنان يعلن عملية بيع مفتوحة للدولار
بدأ مصرف لبنان إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T21:48+0000
2023-03-21T21:48+0000
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أصدر تعميما عاجلا يتضمن إجراء عملية بيع مستمرة ومفتوحة للدولار مقابل الليرة وفقا للسعر الذي حدده.ولفتت الوكالة، في تقرير عن لبنان، إلى أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.وأوضحت الوكالة أن هذا التعميم ساهم خلال ساعاته الأولى في تراجع سعر صرف الدولار من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف.لكن الوكالة أوضحت أن هذا الإجراء لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملة اللبنانية في التراجع مجددا كما حدث في السابق.ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الليرة-اللبنانية-تشهد-انهيارا-كبيرا-ومتسارعا-وخبير-يحذر-من-الارتطام-الحقيقي--1074985767.html
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اقتصاد, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
مصرف لبنان يعلن عملية بيع مفتوحة للدولار
21:48 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
بدأ مصرف لبنان إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أصدر تعميما عاجلا يتضمن إجراء عملية بيع مستمرة ومفتوحة للدولار مقابل الليرة وفقا للسعر الذي حدده.
ولفتت الوكالة، في تقرير عن لبنان
، إلى أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التعميم ساهم خلال ساعاته الأولى في تراجع سعر صرف الدولار
من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف.
لكن الوكالة أوضحت أن هذا الإجراء لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملة اللبنانية في التراجع مجددا كما حدث في السابق.
ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات
التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.