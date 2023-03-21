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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-دخلت-أجواء-دونيتسك-1074983724.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" دخلت أجواء دونيتسك
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" دخلت أجواء دونيتسك
أسقطت مقاتلات روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو - 25" بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T11:13+0000
2023-03-21T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو - 25" في معركة جوية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريشنايا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".وتم تحييد ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضاف البيان، أنه تم تدمير 31 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار، واعتراض ثلاث قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20230321/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074968541.html
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روسيا

مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" دخلت أجواء دونيتسك

11:13 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "سو-25 اي ام3" خلال التدريبات العسكرية في منطقة بريمورسكو-أختارسك
طائرة هجومية سو-25 اي ام3 خلال التدريبات العسكرية في منطقة بريمورسكو-أختارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
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أسقطت مقاتلات روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو - 25" بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو - 25" في معركة جوية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريشنايا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".

وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تحييد ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".

وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد 160 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
11:05 GMT
وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز "إم 777".

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 31 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار، واعتراض ثلاث قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
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