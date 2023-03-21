https://sputnikarabic.ae/20230321/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-دخلت-أجواء-دونيتسك-1074983724.html

مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" دخلت أجواء دونيتسك

مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" دخلت أجواء دونيتسك

أسقطت مقاتلات روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو - 25" بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T11:13+0000

2023-03-21T11:13+0000

2023-03-21T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو - 25" في معركة جوية بالقرب من قرية نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريشنايا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20".وتم تحييد ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، واثنين من الشاحنات الصغيرة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضاف البيان، أنه تم تدمير 31 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار، واعتراض ثلاث قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".

https://sputnikarabic.ae/20230321/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074968541.html

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