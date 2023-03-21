https://sputnikarabic.ae/20230321/منظمة-منتجي-البترول-الأفريقية-تعلن-فتح-بنك-أفريقي-للطاقة-1074988196.html
منظمة منتجي البترول الأفريقية تعلن فتح بنك أفريقي للطاقة
منظمة منتجي البترول الأفريقية تعلن فتح بنك أفريقي للطاقة
أكد الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية، عمر فاروق إبراهيم، أن المنظمة قررت إنشاء بنك أفريقي للطاقة قبل نهاية العام، لتمويل الاستثمارات في هذا المجال... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T12:56+0000
2023-03-21T12:56+0000
2023-03-21T12:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
سوق النفط
بيع النفط
أسعار النفط اليوم
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073755608_0:203:3077:1933_1920x0_80_0_0_b0ee9c94e58aadde5c717be02dc6cd7a.jpg
الجزائر- سبوتنيك. وأعلن أمين عام المنظمة الأفريقية، في تصريح للصحافة، على هامش اجتماع الدورة الرابعة للمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، عن إنشاء "بنك أفريقي للطاقة، يفتح أبوابه قبل نهاية العام بغرض تمويل الاستثمارات في مجال البترول والغاز".وقال: "لا يمكن لأفريقيا أن تواصل بهذا الشكل، يجب أن نكون مستقلين، فنحن لا نملك خيارا إلا في البحث جديا عن حلول".وثمّن "التطور الذي أبانت عليه شركة "سونطراك" الجزائرية، فبدل الذهاب إلى أوروبا أو أمريكا بإمكاننا إيجاد التكنولوجيا والجودة هنا في أفريقيا، مشددا "على ضرورة مواصلة استغلال محروقات أفريقيا ثم التنقل بعدها للطاقات المتجددة".من جهته قال المدير العام لـ"سونطراك" توفيق حكار، إن "المهمة الأساسية، هي تسهيل تبادل الآراء والخبرات بين البلدان، وإعطاء نظرة شاملة تفيد الجميع، قصد إيجاد حلول واقعية تمهيدا لتنويع مصادر الدخل".وأضاف أن "القارة الأفريقية تعتبر من بين المناطق الأكثر ثراء في العالم".وأشار إلى إلزامية "اغتنام الفرصة وتعزيز موقع أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي، والعمل من أجل التنمية في جميع المجالات، لتحقيق إنتاج نوعي وكمي مع الأخذ بالاعتبار القضايا المناخية".وافتتح اجتماع الدورة الرابعة للمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط، اليوم، في الجزائر العاصمة، بحضور ثمانية مدراء عامين للشركات الوطنية للمحروقات، من جمهورية الكونغو، بنين، تشاد، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، غينيا الاستوائية، ليبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غانا وأنغولا، إضافة إلى 15 وفدا أفريقيا.وتضم منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول، 18 دولة بينها الجزائر، أسست سنة 1986، على شكل جمعية قبل أن تتحول إلى منظمة سنة 2017، ويوقع أعضاؤها على اتفاق من أجل تجاوز صعوبات السوق البترولية، والعمل على تبادل التكنولوجيات المتعلقة في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20230320/إعلان-حالة-الطوارئ-بسبب-تسرب-نفطي-غربي-الكويت-1074937770.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073755608_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_824cb34c5b50d0a00fb8bace34421eb6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, سوق النفط, بيع النفط, أسعار النفط اليوم, سوق النفط
العالم, أخبار العالم الآن, سوق النفط, بيع النفط, أسعار النفط اليوم, سوق النفط
منظمة منتجي البترول الأفريقية تعلن فتح بنك أفريقي للطاقة
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية، عمر فاروق إبراهيم، أن المنظمة قررت إنشاء بنك أفريقي للطاقة قبل نهاية العام، لتمويل الاستثمارات في هذا المجال للسنوات المقبلة.
الجزائر- سبوتنيك. وأعلن أمين عام المنظمة الأفريقية، في تصريح للصحافة، على هامش اجتماع الدورة الرابعة للمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، عن إنشاء "بنك أفريقي للطاقة، يفتح أبوابه قبل نهاية العام بغرض تمويل الاستثمارات
في مجال البترول والغاز".
وقال: "لا يمكن لأفريقيا أن تواصل بهذا الشكل، يجب أن نكون مستقلين، فنحن لا نملك خيارا إلا في البحث جديا عن حلول".
وثمّن "التطور الذي أبانت عليه شركة "سونطراك" الجزائرية، فبدل الذهاب إلى أوروبا أو أمريكا بإمكاننا إيجاد التكنولوجيا والجودة هنا في أفريقيا، مشددا "على ضرورة مواصلة استغلال محروقات أفريقيا
ثم التنقل بعدها للطاقات المتجددة".
من جهته قال المدير العام لـ"سونطراك" توفيق حكار، إن "المهمة الأساسية، هي تسهيل تبادل الآراء والخبرات بين البلدان، وإعطاء نظرة شاملة تفيد الجميع، قصد إيجاد حلول واقعية تمهيدا لتنويع مصادر الدخل".
وأضاف أن "القارة الأفريقية تعتبر من بين المناطق الأكثر ثراء في العالم".
وأشار إلى إلزامية "اغتنام الفرصة وتعزيز موقع أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي
، والعمل من أجل التنمية في جميع المجالات، لتحقيق إنتاج نوعي وكمي مع الأخذ بالاعتبار القضايا المناخية".
وافتتح اجتماع الدورة الرابعة للمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط، اليوم، في الجزائر العاصمة، بحضور ثمانية مدراء عامين للشركات الوطنية للمحروقات، من جمهورية الكونغو، بنين، تشاد، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، غينيا الاستوائية، ليبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غانا وأنغولا، إضافة إلى 15 وفدا أفريقيا.
وتضم منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول، 18 دولة بينها الجزائر، أسست سنة 1986، على شكل جمعية قبل أن تتحول إلى منظمة سنة 2017، ويوقع أعضاؤها على اتفاق من أجل تجاوز صعوبات السوق البترولية
، والعمل على تبادل التكنولوجيات المتعلقة في هذا المجال.