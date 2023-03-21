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الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230321/من-القاهرة-هنا-بغداد-هكذا-عبر-الشعب-المصري-عن-رفض-الغزو-الأمريكي-للعراق-صور-1074985298.html
من القاهرة هنا بغداد… هكذا عبر الشعب المصري عن رفض الغزو الأمريكي للعراق (صور)
من القاهرة هنا بغداد… هكذا عبر الشعب المصري عن رفض الغزو الأمريكي للعراق (صور)
لم تمر الحرب الأمريكية على العراق مرور الكرام في مصر، حيث خرج آلاف المتظاهرين رافضين الحرب وداعين إلى وقفها ومحاسبة الرئيس الأمريكي جورج بوش الداعي للحرب. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T11:56+0000
2023-03-21T11:56+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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واستبقت المظاهرات في مصر قرار الحرب ففي 27 فبراير/ شباط 2003 شارك آلاف المعارضين في تجمع احتجاجي في استاد القاهرة، وبعدها بأيام دعا الحزب الوطني الحاكم وقتها إلى تجمع آخر في الاستاد ذاته، حيث شارك بحسب تقديرات إعلامية وقتها نحو نصف مليون شخص في التجمع الذي أقيم في 5 مارس/ آذار 2003.كما شارك في التجمع الاحتجاجي الرسمي وزير الإعلام وقتها، صفوت الشريف، ونجل الرئيس المصري وقتها جمال مبارك، الذي هتف مع الحضور "لا للحرب.. نعم للسلام.. نعم للشرعية الدولية".ومع بداية الحرب الأمريكية، 20 مارس احتشد مئات المتظاهرين في ميدان التحرير بعد دعوة من تنظميات سياسية دعت إلى التظاهر رفضا للحرب.واستمرت التظاهرات يومي 20 و21 مارس، في ميدان التحرير بالقاهرة، إلى جانب ميدان السيدة زينب وسط القاهرة، وأيضا مظاهرات واسعة بدأها طلبة جامعة القاهرة حيث بدأت المظاهرات داخل الحرم الجامعي وخرجت منه وشاركت معها تنظيمات سياسية أخرى، وتظاهر أيضا عدد واسع من المواطنين أمام الجامع الأزهر الذي استمرت فيه التظاهرات عقب كل جمعة.في 17 مارس/ آذار عام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إنذارا نهائيا بأن بلاده ستتخذ عملا عسكريا، إذا لم يغادر الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، العراق في غضون 48 ساعة، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت القنابل تتساقط على بغداد، وفي اليوم التالي، بدأت القوات الأمريكية غزو العراق بريا.وبررت إدارة بوش الغزو، على أساس أن الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، لم يتم العثور عليها قط.
https://sputnikarabic.ae/20230320/لماذا-تبقى-واشنطن-قواتها-في-العراق-بعد-20-عاما-من-غزوه-1074963882.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

من القاهرة هنا بغداد… هكذا عبر الشعب المصري عن رفض الغزو الأمريكي للعراق (صور)

11:56 GMT 21.03.2023
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Photo / khaled Salama
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لم تمر الحرب الأمريكية على العراق مرور الكرام في مصر، حيث خرج آلاف المتظاهرين رافضين الحرب وداعين إلى وقفها ومحاسبة الرئيس الأمريكي جورج بوش الداعي للحرب.
واستبقت المظاهرات في مصر قرار الحرب ففي 27 فبراير/ شباط 2003 شارك آلاف المعارضين في تجمع احتجاجي في استاد القاهرة، وبعدها بأيام دعا الحزب الوطني الحاكم وقتها إلى تجمع آخر في الاستاد ذاته، حيث شارك بحسب تقديرات إعلامية وقتها نحو نصف مليون شخص في التجمع الذي أقيم في 5 مارس/ آذار 2003.
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
1/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
2/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
3/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
4/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
5/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
6/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
كما شارك في التجمع الاحتجاجي الرسمي وزير الإعلام وقتها، صفوت الشريف، ونجل الرئيس المصري وقتها جمال مبارك، الذي هتف مع الحضور "لا للحرب.. نعم للسلام.. نعم للشرعية الدولية".
ومع بداية الحرب الأمريكية، 20 مارس احتشد مئات المتظاهرين في ميدان التحرير بعد دعوة من تنظميات سياسية دعت إلى التظاهر رفضا للحرب.
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
1/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
2/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
3/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
4/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
5/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
6/6
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
واستمرت التظاهرات يومي 20 و21 مارس، في ميدان التحرير بالقاهرة، إلى جانب ميدان السيدة زينب وسط القاهرة، وأيضا مظاهرات واسعة بدأها طلبة جامعة القاهرة حيث بدأت المظاهرات داخل الحرم الجامعي وخرجت منه وشاركت معها تنظيمات سياسية أخرى، وتظاهر أيضا عدد واسع من المواطنين أمام الجامع الأزهر الذي استمرت فيه التظاهرات عقب كل جمعة.
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
لماذا تبقي واشنطن قواتها في العراق بعد 20 عاما من غزوه؟
أمس, 20:51 GMT
في 17 مارس/ آذار عام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إنذارا نهائيا بأن بلاده ستتخذ عملا عسكريا، إذا لم يغادر الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، العراق في غضون 48 ساعة، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت القنابل تتساقط على بغداد، وفي اليوم التالي، بدأت القوات الأمريكية غزو العراق بريا.
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
1/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
2/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
3/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
1/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
2/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
3/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
4/4
© Photo / khaled Salama
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
وبررت إدارة بوش الغزو، على أساس أن الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، لم يتم العثور عليها قط.
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