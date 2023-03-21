https://sputnikarabic.ae/20230321/ميشوستين-روسيا-مهتمة-بصدق-بزيادة-تعزيز-الشراكة-الشاملة-والتعاون-الاستراتيجي-مع-الصين-1074975362.html
ميشوستين: روسيا مهتمة بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين
ميشوستين: روسيا مهتمة بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن روسيا مهتمة بصدق بمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع الصين. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T08:41+0000
2023-03-21T08:41+0000
2023-03-21T08:53+0000
روسيا
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وقال في اجتماع مع الرئيس الصيني: "نحن في روسيا مهتمون بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين".وأشار ميشوستين إلى أن العلاقات الثنائية هي في أعلى مستوى عبر التاريخ الذي يمتد لقرون وتؤثر على تشكيل الأجندة العالمية في منطق تعدد الأقطاب.كما أعرب رئيس الوزراء الروسي عن ثقته في أنه سيكون قادرًا على إقامة عمل مشترك بنّاء مع رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.وطلب من شي جين بينغ أن ينقل تهانيه الحارة للسيد لي تشيانغ على تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة الصيني.وقال: "أنا واثق من أننا سنقيم معه عملاً بنّاءً ومشتركًا".كما أشار ميشوستين إلى أن حكومتي روسيا والصين ستضمنان العمل المنسق بشأن تنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها اليوم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن روسيا والصين تستعدان لمشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول الطرق العابرة لسيبيريا وعبر آسيا.ونوّه الوزير أنه على الرغم من العقوبات والاضطرابات في الأسواق العالمية، فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بنجاح.وأكد ميشوستين أن التجارة المتبادلة في العام الماضي، زادت بمقدار الثلث تقريبًا واقتربت من 190 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html
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رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان محادثات ثنائية في موسكو
يجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في موسكو اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار، يتبادلان خلالها وجهات النظر بشأن الحالة الراهنة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق مواصلة التنمية على المدى البعيد.
2023-03-21T08:41+0000
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روسيا
ميشوستين: روسيا مهتمة بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين
08:41 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 08:53 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن روسيا مهتمة بصدق بمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع الصين.
وقال في اجتماع مع الرئيس الصيني: "نحن في روسيا مهتمون بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين".
وأشار ميشوستين إلى أن العلاقات الثنائية هي في أعلى مستوى عبر التاريخ الذي يمتد لقرون وتؤثر على تشكيل الأجندة العالمية في منطق تعدد الأقطاب.
كما أعرب رئيس الوزراء الروسي عن ثقته في أنه سيكون قادرًا على إقامة عمل مشترك بنّاء مع رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.
وطلب من شي جين بينغ أن ينقل تهانيه الحارة للسيد لي تشيانغ على تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة الصيني.
وقال: "أنا واثق من أننا سنقيم معه عملاً بنّاءً ومشتركًا".
كما أشار ميشوستين إلى أن حكومتي روسيا والصين ستضمنان العمل المنسق بشأن تنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها اليوم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن روسيا والصين تستعدان لمشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول الطرق العابرة لسيبيريا وعبر آسيا.
ونوّه الوزير أنه على الرغم من العقوبات والاضطرابات في الأسواق العالمية، فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بنجاح.
وأكد ميشوستين أن التجارة المتبادلة في العام الماضي، زادت بمقدار الثلث تقريبًا واقتربت من 190 مليار دولار.