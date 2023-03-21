https://sputnikarabic.ae/20230321/وزيرة-الهجرة-العراقية-لدينا-نحو-مليون-نازح-وملتزمون-بإعادتهم-1074991645.html
وزيرة الهجرة العراقية: لدينا نحو مليون نازح وملتزمون بإعادتهم
وزيرة الهجرة العراقية: لدينا نحو مليون نازح وملتزمون بإعادتهم
قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، في العراق، إيفان فائق جابرو، إن هناك أكثر من 40 ألف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:29+0000
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وأوضحت الوزيرة، في حديث لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن هناك "ما يقارب 29 مخيما مع عشوائية بزيبز وأكثر من 40 ألف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها بواقع أكثر من مليون نازح".ولفتت إلى أن "هناك التزاما بالبرنامج الحكومي بأن يغلق ملف النزوح خلال 6 أشهر ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر".وأشارت إلى أنهم في وزارة الهجرة والمهاجرين يعملون وملتزمون بهذا البرنامج ونأمل بعودة النازحين.وتابعت: "لدينا عودة يومية حتى وإن كانت بأعداد قليلة جدا".ولفتت إلى أن الوزارة "تشجع هذه العودة لإنهاء ملف النزوح لكن أيضا نحتاج إلى دعم من جميع المؤسسات الحكومية في إعمار منازل العوائل النازحة الموجودة والإسهام في تعزيز الأمن بمناطقهم وتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية حتى المشاكل العشائرية".وقالت الوزيرة إنه "إذا لم تحل هذه المشاكل فإن الوزارة لا تستطيع إعادة عائلة واحدة، حيث نعتمد على أدواتنا الذاتية في إرجاع العوائل بالتعاون مع باقي المؤسسات".
https://sputnikarabic.ae/20230227/العراق-يستعيد-دفعة-ثانية-من-رعاياه-المحتجزين-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1074096831.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
وزيرة الهجرة العراقية: لدينا نحو مليون نازح وملتزمون بإعادتهم
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قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، في العراق، إيفان فائق جابرو، إن هناك أكثر من 40 ألف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها.
وأوضحت الوزيرة، في حديث
لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن هناك "ما يقارب 29 مخيما مع عشوائية بزيبز وأكثر من 40 ألف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها بواقع أكثر من مليون نازح".
ولفتت إلى أن "هناك التزاما بالبرنامج الحكومي بأن يغلق ملف النزوح خلال 6 أشهر ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر".
وأشارت إلى أنهم في وزارة الهجرة والمهاجرين
يعملون وملتزمون بهذا البرنامج ونأمل بعودة النازحين.
وتابعت: "لدينا عودة يومية حتى وإن كانت بأعداد قليلة جدا".
ولفتت إلى أن الوزارة "تشجع هذه العودة لإنهاء ملف النزوح لكن أيضا نحتاج إلى دعم من جميع المؤسسات الحكومية
في إعمار منازل العوائل النازحة الموجودة والإسهام في تعزيز الأمن بمناطقهم وتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية حتى المشاكل العشائرية".
وقالت الوزيرة إنه "إذا لم تحل هذه المشاكل فإن الوزارة لا تستطيع إعادة عائلة واحدة، حيث نعتمد على أدواتنا الذاتية في إرجاع العوائل
بالتعاون مع باقي المؤسسات".