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وزير الدفاع التركي: حزب العمال الكردستاني تهديد لأنقرة وبغداد
وزير الدفاع التركي: حزب العمال الكردستاني تهديد لأنقرة وبغداد
وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بأنه يمثل تهديدا مشتركا لبلاده وللعراق. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T14:42+0000
2023-03-21T14:42+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه بنظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الثلاثاء، في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن بلاده تحترم وحدة أراضي الدول المجاورة وعلى رأسها العراق.وأكد وزير الدفاع أن الجيش التركي لديه إصرار على القضاء على الإرهاب وحماية حدود تركيا.ودعا إلى التعاون والتنسيق في مكافحة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والعراقية.خلال اللقاء، ناقش الوزيران مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية وطرق توطيد التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية.ووجه الوزير التركي الشكر للجانب العراقي على ما قدمه من مساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في 6 من فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الدفاع-التركي-ننتظر-من-دمشق-تفهم-موقفنا-تجاه-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-1074632673.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع التركي: حزب العمال الكردستاني تهديد لأنقرة وبغداد

14:42 GMT 21.03.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بأنه يمثل تهديدا مشتركا لبلاده وللعراق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه بنظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الثلاثاء، في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الوزير التركي إن بلاده تحترم وحدة أراضي الدول المجاورة وعلى رأسها العراق.
وأكد وزير الدفاع أن الجيش التركي لديه إصرار على القضاء على الإرهاب وحماية حدود تركيا.
ودعا إلى التعاون والتنسيق في مكافحة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والعراقية.
خلال اللقاء، ناقش الوزيران مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية وطرق توطيد التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية.
ووجه الوزير التركي الشكر للجانب العراقي على ما قدمه من مساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في 6 من فبراير/ شباط الماضي.
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