https://sputnikarabic.ae/20230321/وزير-باكستان-تدفع-التنمية-الاجتماعية-والاقتصادية-بالطاقة-المتجددة-1074967926.html
وزير: باكستان تدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالطاقة المتجددة
وزير: باكستان تدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالطاقة المتجددة
قال وزير الطاقة الباكستاني، خرام داستغير خان، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية باستخدام الطاقة المتجددة، ما يعزز هدف باكستان في... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T04:27+0000
2023-03-21T04:27+0000
2023-03-21T04:27+0000
باكستان
حكومة باكستان
العالم
التنمية المستدامة
الطاقة المتجددة
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وأفاد الوزير في كلمة ألقاها في حفل افتتاح محطة الشبكة في مدينة مانسيرا شمال غرب البلاد يوم الاثنين، "إن باكستان تعزز مصادر الطاقة المتجددة وصديقة البيئة من أجل التنمية الاقتصادية ورخاء الشعب".وأردف أنه يتم الترويج لكل مصادر الطاقة المتجددة، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، لكي تصبح باكستان مكتفية ذاتيا في الكهرباء، فضلا عن تعزيز الوصول إلى الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعد أمر حتمي لازدهار الشعب.وأضاف أن الحكومة الباكستانية تؤمن بقوة بالتنمية النظامية للدولة الواقعة في جنوب آسيا، وبدأت في العديد من مشاريع الطاقة في مدن مختلفة في البلاد، مضيفا أنه تم تسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة المتوقفة.واستطرد أنه على الرغم من الأوقات الصعبة، فإن الحكومة تسعى جاهدة لإخراج البلاد من التحديات القائمة ووضعها على طريق التقدم والتنمية.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الشرطة-الباكستانية-تشن-حملة-اعتقالات-جديدة-في-صفوف-أنصار-عمران-خان-1074943862.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, حكومة باكستان, العالم, التنمية المستدامة, الطاقة المتجددة
باكستان, حكومة باكستان, العالم, التنمية المستدامة, الطاقة المتجددة
وزير: باكستان تدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالطاقة المتجددة
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قال وزير الطاقة الباكستاني، خرام داستغير خان، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية باستخدام الطاقة المتجددة، ما يعزز هدف باكستان في أن تصبح اقتصادًا منخفض الكربون يعتمد على الطاقة المتجددة.
وأفاد الوزير في كلمة ألقاها في حفل افتتاح محطة الشبكة في مدينة مانسيرا شمال غرب البلاد يوم الاثنين، "إن باكستان تعزز مصادر الطاقة المتجددة وصديقة البيئة من أجل التنمية الاقتصادية ورخاء الشعب
".
وأردف أنه يتم الترويج لكل مصادر الطاقة المتجددة، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، لكي تصبح باكستان مكتفية ذاتيا في الكهرباء، فضلا عن تعزيز الوصول إلى الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعد أمر حتمي لازدهار الشعب
.
وأضاف أن الحكومة الباكستانية تؤمن بقوة بالتنمية النظامية للدولة الواقعة في جنوب آسيا، وبدأت في العديد من مشاريع الطاقة في مدن مختلفة في البلاد، مضيفا أنه تم تسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة المتوقفة.
واستطرد أنه على الرغم من الأوقات الصعبة، فإن الحكومة تسعى جاهدة لإخراج البلاد من التحديات القائمة ووضعها على طريق التقدم والتنمية.