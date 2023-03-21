https://sputnikarabic.ae/20230321/-وزير-الاقتصاد-الإيراني-روسيا-من-أهم-اقتصادات-العالم-ونأمل-أن-يفيد-التقارب-معها-الشعبين-1074971912.html

وزير الاقتصاد الإيراني: روسيا من أهم اقتصادات العالم ونأمل أن يفيد التقارب معها الشعبين

وزير الاقتصاد الإيراني: روسيا من أهم اقتصادات العالم ونأمل أن يفيد التقارب معها الشعبين

أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني والمتحدث الاقتصادي باسم الحكومة الإيرانية، إحسان خاندوزي، أن إيران وروسيا شريكان تجاريان قبل فترة طويلة من فرض العقوبات... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T07:40+0000

2023-03-21T07:40+0000

2023-03-21T07:47+0000

العالم

اقتصاد

روسيا

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال خاندوزي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول واقع التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران في ظل العقوبات الغربية، "الحقيقة هي أن إيران وروسيا لطالما كانتا شريكين تجاريين قبل فترة طويلة من فرض العقوبات الغربیة ضد البلدين، وقد كان بينهما تعاون وتبادلات اقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة مع بعضهم البعض في مجالات مختلفة".وأكد خاندوزي أن "اتصالاتنا مع الجانب الروسي لم تكن خاضعة للعقوبات، لكن من الواضح أنه عندما يفرض النظام العالمي والولايات المتحدة الأميركية قيودًا دولية على الدول المستقلة، فإن قدرات التعاون بين الدول المستقلة هذه ستزداد بالتأكيد، وبالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية تولي كل تركيزها لدبلوماسية الجوار والدول الحليفة، وأن روسيا من أهم الاقتصادات وأكثرها تأثيرًا في المنطقة والعالم، وهي جارة لإيران، نأمل أن نكون قادرين على استخدام هذا التقارب وهذا النهج، لنستفيد إلى أقصى حد من قدرات حكومتي البلدين لصالح الشعبين الروسي والإيراني".وتابع خاندوزي "نظرا لحقيقة أن الحكومتين لديهما إرادة جادة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فإن أحد الشروط والمتطلبات هو موضوع العلاقات النقدية بين البلدين، ويسعدني أن أوضح أنه حتى لا تخلق دول ثالثة عقبات في العلاقات الاقتصادية بين إيران وشركائها، كان علينا توسيع أنظمة التبادل المالي، وبما أن المستثمرين الروس بحاجة إلى الريال الإيراني ورجال الأعمال الإيرانيين بحاجة إلى الروبل الروسي، فيمكننا استخدام العملات المحلية للتبادل التجاري".وحول مدى استفادة إيران من عقود تصدير السيارات إلى روسيا، وبالتحديد العقد المرتقب إبرامه لتصدير سيارات إيرانية من إنتاج شركة "إيران خودرو" إلى روسيا، قال خاندوزي "الحقيقة أن لدينا مفهومًا في التجارة الدولية يسمى التكامل التجاري، أي مدى ما يمكن أن يكمل نوع التصدير والاستيراد لدولتين بعضهما البعض. ليس لدينا درجة عالية من التكامل بين إيران وروسيا في مجالات مثل الطاقة والنفط والغاز، لأن كلا البلدين منتج ومصدر للطاقة، لكن بإمكانهما الاستثمار في قطاعات الطاقة في البلدين، لكن في قطاعات أخرى يمكننا إقامة علاقات توريد تجارية جيدة".من الجدير بالذكر، أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.وأكد ديدوف أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية - الإيرانية على مدى العقود المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20230321/وزير-الأنظمة-المصرفية-في-إيران-وروسيا-متصلة-ولن-تعتمد-على-سويفت-1074967399.html

https://sputnikarabic.ae/20230321/بوغدانوف-لـسبوتنيك-يتم-التنسيق-الآن-لإجراء-مشاورات-رباعية-بين-روسيا-وسوريا-وإيران-وتركيا--1074968330.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد, روسيا, حصري