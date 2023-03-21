https://sputnikarabic.ae/20230321/12-دولة-عربية-تعلن-الخميس-23-مارس-غرة-شهر-رمضان-1075007394.html
12 دولة عربية تعلن الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان
12 دولة عربية تعلن الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان
أعلنت 12 دولة عربية أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس 23 مارس/ آذار الجاري هو أول أيام شهر رمضان. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
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ولفتت تلك الدول إلى أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء وفقا للضوابط الشرعية في الإسلام، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.وأوردت الصحيفة أسماء الدول العربية التي أعلنت بداية شهر رمضان يوم الخميس المقبل وهي:ويمثل شهر رمضان مناسبة دينية إسلامية ذات أهمية بالغة لجميع المسلمين حول العالم بصورة عامة وفي الدول العربية بصورة خاصة.ويقوم المسلمون بالصيام خلال نهار رمضان، الذي يشتهر بالتنافس في الأعمال الخيرية وإقامة الشعائر الدينية والاحتفالات التي تتنوع من دولة إلى أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230321/غزة-تستقبل-شهر-رمضان-بتزيين-حارتها-بألوان-الحياة-1074973446.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان
12 دولة عربية تعلن الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان
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أعلنت 12 دولة عربية أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس 23 مارس/ آذار الجاري هو أول أيام شهر رمضان.
ولفتت تلك الدول إلى أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء وفقا للضوابط الشرعية في الإسلام، حسبما ذكرت
صحيفة "الشرق" القطرية.
وأوردت الصحيفة أسماء الدول العربية التي أعلنت بداية شهر رمضان يوم الخميس المقبل وهي:
المملكة العربية السعودية.
ويمثل شهر رمضان مناسبة دينية إسلامية ذات أهمية بالغة لجميع المسلمين حول العالم بصورة عامة وفي الدول العربية
بصورة خاصة.
ويقوم المسلمون
بالصيام خلال نهار رمضان، الذي يشتهر بالتنافس في الأعمال الخيرية وإقامة الشعائر الدينية والاحتفالات التي تتنوع من دولة إلى أخرى.