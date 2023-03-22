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https://sputnikarabic.ae/20230322/أردوغان-يعلن-موعد-وضع-حجر-الأساس-لمنازل-متضرري-الزلزال-1075052562.html
أردوغان يعلن موعد وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال
أردوغان يعلن موعد وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستضع، يوم الخميس حجر الأساس للمنازل الخاصة بمتضرري الزلزال الذي ضربي جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T21:31+0000
2023-03-22T21:33+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، تحدث خلالها عن موضوعات متنوعة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إنه لم يعد هناك أي مواطن تركي عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها.وشدد أردوغان على أن الزلزال سوف يظل في مقدمة جدول أعمال الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح.وفي هذا الإطار، أعلن أردوغان عن مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا في المدن والقرى ضمن جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم, زلزال
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم, زلزال

أردوغان يعلن موعد وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال

21:31 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستضع، يوم الخميس حجر الأساس للمنازل الخاصة بمتضرري الزلزال الذي ضربي جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، تحدث خلالها عن موضوعات متنوعة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
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أمس, 18:19 GMT
وقال الرئيس التركي إنه لم يعد هناك أي مواطن تركي عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها.
وشدد أردوغان على أن الزلزال سوف يظل في مقدمة جدول أعمال الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح.
وفي هذا الإطار، أعلن أردوغان عن مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا في المدن والقرى ضمن جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
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