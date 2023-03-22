https://sputnikarabic.ae/20230322/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يتصدى-لهجوم-بالمسيرات-في-مياه-خليج-سيفاستوبول-1075013211.html
أسطول البحر الأسود الروسي يتصدى لهجوم بالمسيرات في مياه خليج سيفاستوبول
أسطول البحر الأسود الروسي يتصدى لهجوم بالمسيرات في مياه خليج سيفاستوبول
قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إن أسطول البحر الأسود تصدى لهجوم بالطائرات المسيرة في سيفاستوبول، مشيرا إلى أن السفن... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T05:22+0000
2023-03-22T05:22+0000
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب الحاكم ميخائيل رازفوغاييف عبر تطبيق "تليغرام": وأضاف: "لقد حاولوا اختراق الخليج، فأطلق البحارة النيران عليهم من الأسلحة الخفيفة، كما تصدى الدفاع الجوي لهدف جوي. ولم تتضرر السفن الحربية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230322/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1075012168.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أسطول البحر الأسود الروسي يتصدى لهجوم بالمسيرات في مياه خليج سيفاستوبول
05:22 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 06:26 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إن أسطول البحر الأسود تصدى لهجوم بالطائرات المسيرة في سيفاستوبول، مشيرا إلى أن السفن الحربية الروسية لم تتضرر.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وكتب الحاكم ميخائيل رازفوغاييف عبر تطبيق "تليغرام":
"تصدى أسطولنا لهجوم بطائرات من دون طيار في الصباح الباكر، وتم تدمير ثلاثة مسيرات في المجموع بحلول هذه الساعة".
وأضاف: "لقد حاولوا اختراق الخليج، فأطلق البحارة النيران عليهم من الأسلحة الخفيفة، كما تصدى الدفاع الجوي لهدف جوي. ولم تتضرر السفن الحربية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.