عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/أقاليم-روسيا-الجديدة-تحصل-لأول-مرة-على-قروض-للبنية-التحتية-من-الميزانية-الاتحادية-1075053192.html
أقاليم روسيا الجديدة تحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية
أقاليم روسيا الجديدة تحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية
أعلن المدير العام لصندوق تنمية الأراضي، إيلشات شاغياخميتوف، أن أقاليم روسيا الجديدة ستحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T22:38+0000
2023-03-22T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068440811_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_bf5a02e31b4aa2e1a55a1a06d4325fad.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بتخصيص في عام 2023 في إطار القروض الممولة من الميزانية 300 مليار روبل إضافية".وأضاف: "من المخطط أن يتم تخصيص 100 مليار لدائرة الشرق الأقصى الاتحادية، و50 مليار... ستتلقاها الأقاليم الجديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".وتابع: "سيتم توزيع 100 مليار روبل أخرى بين الأقاليم على أساس تنافسي، وسيتم تخصيص 50 مليار روبل لشراء وسائل النقل العام".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شهد الكرملين، ، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/خبير-انضمام-الأقاليم-الأربعة-إلى-روسيا-هو-إعادة-ترسيم-خطوط-وقواعد-الاشتباك-الجديدة-مع-الغرب-1068452780.html
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068440811_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_6338b76e697e136a521dd99548fed84c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, العالم

أقاليم روسيا الجديدة تحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية

22:38 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير العام لصندوق تنمية الأراضي، إيلشات شاغياخميتوف، أن أقاليم روسيا الجديدة ستحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص لهم 50 مليار روبل في عام 2023.
موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بتخصيص في عام 2023 في إطار القروض الممولة من الميزانية 300 مليار روبل إضافية".
مسيرة لا نتخلى عن أناسنا لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
خبير: انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا هو إعادة ترسيم خطوط وقواعد الاشتباك الجديدة مع الغرب
30 سبتمبر 2022, 16:08 GMT
وأضاف: "من المخطط أن يتم تخصيص 100 مليار لدائرة الشرق الأقصى الاتحادية، و50 مليار... ستتلقاها الأقاليم الجديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
وتابع: "سيتم توزيع 100 مليار روبل أخرى بين الأقاليم على أساس تنافسي، وسيتم تخصيص 50 مليار روبل لشراء وسائل النقل العام".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شهد الكرملين، ، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 A7 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:34 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مارس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала