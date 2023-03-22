https://sputnikarabic.ae/20230322/أقاليم-روسيا-الجديدة-تحصل-لأول-مرة-على-قروض-للبنية-التحتية-من-الميزانية-الاتحادية-1075053192.html
أقاليم روسيا الجديدة تحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية
أقاليم روسيا الجديدة تحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية
أعلن المدير العام لصندوق تنمية الأراضي، إيلشات شاغياخميتوف، أن أقاليم روسيا الجديدة ستحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T22:38+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بتخصيص في عام 2023 في إطار القروض الممولة من الميزانية 300 مليار روبل إضافية".وأضاف: "من المخطط أن يتم تخصيص 100 مليار لدائرة الشرق الأقصى الاتحادية، و50 مليار... ستتلقاها الأقاليم الجديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".وتابع: "سيتم توزيع 100 مليار روبل أخرى بين الأقاليم على أساس تنافسي، وسيتم تخصيص 50 مليار روبل لشراء وسائل النقل العام".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شهد الكرملين، ، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/خبير-انضمام-الأقاليم-الأربعة-إلى-روسيا-هو-إعادة-ترسيم-خطوط-وقواعد-الاشتباك-الجديدة-مع-الغرب-1068452780.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, العالم
أقاليم روسيا الجديدة تحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية
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أعلن المدير العام لصندوق تنمية الأراضي، إيلشات شاغياخميتوف، أن أقاليم روسيا الجديدة ستحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص لهم 50 مليار روبل في عام 2023.
موسكو – سبوتنيك
. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بتخصيص في عام 2023 في إطار القروض الممولة من الميزانية 300 مليار روبل إضافية".
30 سبتمبر 2022, 16:08 GMT
وأضاف: "من المخطط أن يتم تخصيص 100 مليار لدائرة الشرق الأقصى الاتحادية، و50 مليار... ستتلقاها الأقاليم الجديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
وتابع: "سيتم توزيع 100 مليار روبل أخرى بين الأقاليم على أساس تنافسي، وسيتم تخصيص 50 مليار روبل لشراء وسائل النقل العام".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شهد الكرملين، ، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.