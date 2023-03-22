عربي
https://sputnikarabic.ae/20230322/أنصار-الله-تنفذ-مناورة-عسكرية-واسعة-بمشاركة-المروحيات-والطائرات-المسيرة-والصواريخ-1075053365.html
"أنصار الله" تنفذ مناورة عسكرية "واسعة" بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ
"أنصار الله" تنفذ مناورة عسكرية "واسعة" بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تنفيذ مناورة عسكرية وصفتها بالواسعة شاركت فيها المروحيات والطائرات المُسيرة والصواريخ. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T23:18+0000
2023-03-22T23:18+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
صراع اليمن
أنصار الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104217/42/1042174245_0:358:5553:3482_1920x0_80_0_0_40e0daf9c9963270e3c1168a1d01ca1e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة [التابعة للجماعة] نفذت بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] مناورة عسكرية حاكت الهجوم على مجموعة أهداف متنوعة التضاريس منها جبلية وصحراوية وشجرية تم التقدم إليها من مناطق مفتوحة".وأضافت أن "المناورة شاركت فيها جميع الوحدات من قوات المشاة والوحدات المتخصصة منها ضد الدروع والهندسة والدفاع الجوي وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، بتناسق وتكامل، بالتنسيق مع الاتصالات العسكرية وتوفير خدمات الدعم القتالي".وأوضحت أنه "تم تنفيذ المناورة من عدة اتجاهات رئيسية وفرعية وبمراحل متعددة وانساق عسكرية مختلفة، وسيطرت خلالها القوات المشاركة على كافة الأهداف المرسومة مع افتراض وجود الطيران الحربي والمعادي واستهداف المقاتلين ومراعاة وجود مقاومة قوية من العدو".وأظهرت الصور التي نشرتها "أنصار الله" مشاركة مروحية روسية الصنع تابعة للجيش اليمني سابقاً نوع ميل مي -17، ودبابة تي 80، في المناورة التي لم تشر الجماعة إلى مكان وتاريخ تنفيذها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230322/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-موانئ-دول-التحالف-العربي-1075045321.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/اليمن-قتلى-وجرحى-إثر-اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-1075009540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104217/42/1042174245_217:0:5337:3840_1920x0_80_0_0_ff8d55d6dd177f33ff1c6b65de4bb2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, العالم العربي

"أنصار الله" تنفذ مناورة عسكرية "واسعة" بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ

23:18 GMT 22.03.2023
© AP Photo / Hani Mohammed / أنصار الله
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Hani Mohammed /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تنفيذ مناورة عسكرية وصفتها بالواسعة شاركت فيها المروحيات والطائرات المُسيرة والصواريخ.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة [التابعة للجماعة] نفذت بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] مناورة عسكرية حاكت الهجوم على مجموعة أهداف متنوعة التضاريس منها جبلية وصحراوية وشجرية تم التقدم إليها من مناطق مفتوحة".
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
"أنصار الله" تهدد باستهداف موانئ دول التحالف العربي
16:45 GMT
وأضافت أن "المناورة شاركت فيها جميع الوحدات من قوات المشاة والوحدات المتخصصة منها ضد الدروع والهندسة والدفاع الجوي وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، بتناسق وتكامل، بالتنسيق مع الاتصالات العسكرية وتوفير خدمات الدعم القتالي".
وأوضحت أنه "تم تنفيذ المناورة من عدة اتجاهات رئيسية وفرعية وبمراحل متعددة وانساق عسكرية مختلفة، وسيطرت خلالها القوات المشاركة على كافة الأهداف المرسومة مع افتراض وجود الطيران الحربي والمعادي واستهداف المقاتلين ومراعاة وجود مقاومة قوية من العدو".
وأظهرت الصور التي نشرتها "أنصار الله" مشاركة مروحية روسية الصنع تابعة للجيش اليمني سابقاً نوع ميل مي -17، ودبابة تي 80، في المناورة التي لم تشر الجماعة إلى مكان وتاريخ تنفيذها.
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
قتلى وجرحى إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"
أمس, 21:34 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 A7 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:34 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مارس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала