https://sputnikarabic.ae/20230322/أنصار-الله-تنفذ-مناورة-عسكرية-واسعة-بمشاركة-المروحيات-والطائرات-المسيرة-والصواريخ-1075053365.html

"أنصار الله" تنفذ مناورة عسكرية "واسعة" بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ

"أنصار الله" تنفذ مناورة عسكرية "واسعة" بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تنفيذ مناورة عسكرية وصفتها بالواسعة شاركت فيها المروحيات والطائرات المُسيرة والصواريخ. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T23:18+0000

2023-03-22T23:18+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة [التابعة للجماعة] نفذت بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] مناورة عسكرية حاكت الهجوم على مجموعة أهداف متنوعة التضاريس منها جبلية وصحراوية وشجرية تم التقدم إليها من مناطق مفتوحة".وأضافت أن "المناورة شاركت فيها جميع الوحدات من قوات المشاة والوحدات المتخصصة منها ضد الدروع والهندسة والدفاع الجوي وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، بتناسق وتكامل، بالتنسيق مع الاتصالات العسكرية وتوفير خدمات الدعم القتالي".وأوضحت أنه "تم تنفيذ المناورة من عدة اتجاهات رئيسية وفرعية وبمراحل متعددة وانساق عسكرية مختلفة، وسيطرت خلالها القوات المشاركة على كافة الأهداف المرسومة مع افتراض وجود الطيران الحربي والمعادي واستهداف المقاتلين ومراعاة وجود مقاومة قوية من العدو".وأظهرت الصور التي نشرتها "أنصار الله" مشاركة مروحية روسية الصنع تابعة للجيش اليمني سابقاً نوع ميل مي -17، ودبابة تي 80، في المناورة التي لم تشر الجماعة إلى مكان وتاريخ تنفيذها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230322/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-موانئ-دول-التحالف-العربي-1075045321.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, العالم العربي