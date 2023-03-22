https://sputnikarabic.ae/20230322/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-موانئ-دول-التحالف-العربي-1075045321.html

"أنصار الله" تهدد باستهداف موانئ دول التحالف العربي

"أنصار الله" تهدد باستهداف موانئ دول التحالف العربي

هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، باستهداف موانئ دوله في حال استمرار القيود المفروضة على موانئ الحديدة التي... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T16:45+0000

2023-03-22T16:45+0000

2023-03-22T16:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال حفل تخرج دفعات عسكرية في المنطقة الخامسة، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "لن نقبل بالمواقف المنقوصة وخنق الاقتصاد لذا نكرر النصح بأننا لن نقبل باستمرار حصار موانئنا.. مضطرون إلى اعتماد معادلة الميناء بالميناء إن اقتضت الضرورة لفك الحصار".وأضاف: "صبرنا بدأ ينفد، وإذا استمر التغابي من دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) فعليهم أن ينتظروا الرد المؤلم والموجع".وأكد وزير الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أن "صنعاء مع السلام الكامل والمشرف والعادل"، متهماً التحالف بـ "الاحتيال والمواقف الملتوية"، على حد تعبيره.وفي السادس من مارس/آذار الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله"، بدء انتظام وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد أيام من كشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، حدوث انفراجة في دخول السفن إلى موانئ الحديدة على البحر الأحمر.وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230322/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-49-ألف-مدني-خلال-8-أعوام-بينهم-8700-طفل-1075029415.html

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