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https://sputnikarabic.ae/20230322/إسرائيل-تعلن-عن-تصدي-القبة-الحديدية-لطائرة-مسيرة-قادمة-من-قطاع-غزة-1075021722.html
إسرائيل تعلن عن تصدي "القبة الحديدية" لطائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة
إسرائيل تعلن عن تصدي "القبة الحديدية" لطائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة
تصدت منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لطائرة دون طيار، انطلقت من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T09:41+0000
2023-03-22T09:41+0000
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القدس – سبوتنيك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "القبة الحديدية أطلقت صاروخين اعتراضيين على طائرة دون طيار، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي".وأضافت: "جرت محاولة الاعتراض فوق قطاع غزة. والجيش يفحص ما إذا كان الاعتراض ناجحاً".وأفاد شهود عيان من منطقة مجمع مستوطنات "إشكول" المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، للقناة (13) التلفزيونية الإسرائيلية، أنهم "سمعوا دوي انفجارات على جانبي الحدود في المنطقة.ووفقا للقناة، يشتبه أن هذه الانفجارات ناجمة عن إطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-تفعيل-القبة-الحديدية-دون-وجود-إنذارات-1073122419.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم

إسرائيل تعلن عن تصدي "القبة الحديدية" لطائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

09:41 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ / الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ /
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تصدت منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لطائرة دون طيار، انطلقت من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.
القدس – سبوتنيك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "القبة الحديدية أطلقت صاروخين اعتراضيين على طائرة دون طيار، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في تفعيل "القبة الحديدية" دون وجود إنذارات
5 فبراير, 11:25 GMT
وأضافت: "جرت محاولة الاعتراض فوق قطاع غزة. والجيش يفحص ما إذا كان الاعتراض ناجحاً".

وأفاد شهود عيان من منطقة مجمع مستوطنات "إشكول" المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، للقناة (13) التلفزيونية الإسرائيلية، أنهم "سمعوا دوي انفجارات على جانبي الحدود في المنطقة.
ووفقا للقناة، يشتبه أن هذه الانفجارات ناجمة عن إطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.
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