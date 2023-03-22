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لافروف: إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب خطوة نحو تصعيد كبير
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الخارجية-الأمريكية-تعتقد-أن-روسيا-وحدها-من-يمكنه-إيقاف-الصراع-في-أوكرانيا-1075026201.html
إعلام: الخارجية الأمريكية تعتقد أن روسيا وحدها من يمكنه إيقاف الصراع في أوكرانيا
إعلام: الخارجية الأمريكية تعتقد أن روسيا وحدها من يمكنه إيقاف الصراع في أوكرانيا
قال دبلوماسي في الخارجية الأمريكية إن روسيا هي وحدها من يمكنه وضع حد للوضع في أوكرانيا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:22+0000
2023-03-22T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح دبلوماسي الوزارة، ردًا على بيان الخارجية الروسية الذي جاء فيه أن الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، لا يمكنها القيام بدور الوسيط المحايد في تسوية الوضع في أوكرانيا.في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه قد يوافق على إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة. وتعليقًا على بيانه، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية، إن ترامب، نظريًا، ليس بعيدًا عن الحقيقة: "هذا لا يمكن أن يحدث في يوم أو يومين، لكن يكفي أن يقوم البيت الأبيض بذلك. إعطاء تعليمات لكييف".أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق في قمة العشرين، إنه "لن يكون هناك مينسك -3".يدعو الغرب روسيا الاتحادية باستمرار إلى التفاوض، الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادًا له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض. وقال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن "موسكو مستعدة للنظر في مقترحات كييف بشأن التسوية، مع مراعاة مقترحات الجانب الروسي والوضع "على الأرض"، لكن النظام الأوكراني غير مهتم بهذا".
https://sputnikarabic.ae/20230322/زاخاروفا-تصف-خطط-بريطانيا-تزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-بأنها-استفزاز-1075013904.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: الخارجية الأمريكية تعتقد أن روسيا وحدها من يمكنه إيقاف الصراع في أوكرانيا

11:22 GMT 22.03.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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قال دبلوماسي في الخارجية الأمريكية إن روسيا هي وحدها من يمكنه وضع حد للوضع في أوكرانيا.
وصرح دبلوماسي الوزارة، ردًا على بيان الخارجية الروسية الذي جاء فيه أن الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، لا يمكنها القيام بدور الوسيط المحايد في تسوية الوضع في أوكرانيا.

وقال ممثل الخارجية في تصريح لمجلة "نيوزويك": "تظل روسيا هي العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا. روسيا فقط من يمكنها وضع حد للنزاع اليوم".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه قد يوافق على إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة. وتعليقًا على بيانه، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية، إن ترامب، نظريًا، ليس بعيدًا عن الحقيقة: "هذا لا يمكن أن يحدث في يوم أو يومين، لكن يكفي أن يقوم البيت الأبيض بذلك. إعطاء تعليمات لكييف".
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
زاخاروفا تصف خطط بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بأنها استفزاز
05:41 GMT
أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق في قمة العشرين، إنه "لن يكون هناك مينسك -3".

وقال بيسكوف لـ"سبوتنيك"، إن "مثل هذه الكلمات تؤكد تمامًا موقف كييف بشأن عدم رغبتها في التفاوض".

يدعو الغرب روسيا الاتحادية باستمرار إلى التفاوض، الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادًا له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض. وقال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن "موسكو مستعدة للنظر في مقترحات كييف بشأن التسوية، مع مراعاة مقترحات الجانب الروسي والوضع "على الأرض"، لكن النظام الأوكراني غير مهتم بهذا".
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