https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الرئيس-الصيني-أوصل-لبوتين-رسالة-تقشعر-لها-الأبدان--1075034621.html

إعلام: الرئيس الصيني أوصل لبوتين رسالة "تقشعر لها الأبدان"

إعلام: الرئيس الصيني أوصل لبوتين رسالة "تقشعر لها الأبدان"

وصفت وكالة بريطانية كلمات الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على بوابة الكرملين، بأنها "رسالة تقشعر لها الأبدان" بالنسبة للغرب. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T13:20+0000

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2023-03-22T14:04+0000

العالم

روسيا

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وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الكلمات المقتضبة التي قالها الرئيس الصيني مبتسما لنظيره الروسي خلال وداعه في موسكو أمس على بوابة الكرملين، والتي أشار فيها إلى أن "التغيير قادم"، معتبرة أن هذه العبارة "رسالة مشؤومة" بالنسبة للغرب.ونقلت الصحيفة كلمات شي جين بينغ التي قال فيها لبوتين عبر مترجمه:ورد بوتين على هذه العبارة على الفور قائلا: "أنا موافق".واعتبرت الصحيفة أن هذه الكلمات "من المؤكد أنها تدق أجراس الإنذار في الغرب".زيارة الرئيس الصيني لموسكو تمثل "هاجسا مرعبا لواشنطن"وتعقيبا على أهمية الزيارة وتداعياتها، قال الدبلوماسي العماني السابق السفير هلال السيابي، إن ما أشارت إليه العديد من الصحف الغربية بأن الزيارة الرئاسية للرئيس الصيني لموسكو تمثل رهانا صينيا على مولد نظام دولي جديد، بكل أبعاده الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، يتوازى مع تطلعات الشعوب في الشرق الأوسط ودول آسيا وأفريقيا.ويرى أن "الكثير من جماهير شعوب المنطقة ترفع السقف عاليا، وخاصة أن هذه التداعيات تأتي مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي الغاشم للعراق، ومع التهور الصهيوني المتمادي تحت الرعاية الأمريكية".وأشار إلى أن الوصول إلى "وضع القوة العالمية " يتطلب قدرة على المبادرة في الشرق الأوسط، ليس فقط عسكريا واقتصاديا، بل دبلوماسيا أيضا، وهو ما يفعله الرئيس "شي".وفق الدبلوماسي العماني السابق، فإن "الجماهير العربية والشرقية ترى في الزيارة الحالية للرئيس الصيني أملا متعاظما لكبريائها، ومساحة واسعة لخياراتها، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط بدأت تهتز تحت قرع الطبول لحرب ليس حربها، ومن أجل الأمن القومي المضاد".يشير الدبلوماسي العماني السابق إلى أن الزيارة الصينية لموسكو خلال الفترة، تمثل هاجسا مرعبا لأمريكا، يماثل صدمة الاتفاق السعودي الإيراني بالرعاية الصينية ذاتها.وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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