إيران تعلن الانتهاء من إبرام عقد لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية
08:20 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 22.03.2023)
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
© Sputnik
أعلنت إيران عن الانتهاء من إبرام عقد لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية، متعددة الوظائف التي تتميز بقدرة فائقة على المناورة وتنفيذ المهام القتالية.
ونقلت وكالة "ارنا" الحكومية الرسمية الإيرانية عن البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، تأكيدها أن إيران انتهت من إبرام عقد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-35".
وقالت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: "منذ عام 2015، وبدعوة من الحكومة السورية، تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما البعض في سوريا لمحاربة الإرهاب. لكن لا يوجد تعاون بين إيران وروسيا في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ولا علاقة للتعاون العسكري الثنائي الإيراني بسوريا"، وأضافت:
"بعد انتهاء الحرب المفروضة (1988)، طلبت إيران من عدد من الدول شراء مقاتلات، وأعلنت روسيا أنها مستعدة لبيع هذه المقاتلات لإيران. كانت مقاتلات سوخوي-35 مقبولة من الناحية الفنية لدى إيران، لذلك بعد أكتوبر 2020 وانتهاء القيود على إيران لشراء الأسلحة التقليدية (قرار الأمم المتحدة 2231)، انتهت إيران من إبرام عقد شرائها".
علق رسلان بوخوف، مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، على شراء الطائرات لمجلة "أرمييسكي ستاندارت" وأشار إلى أن إيران تخضع لعقوبات غربية منذ أكثر من 40 عامًا. وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي، تم في عام 2020 رفع الحظر عن بيع الأسلحة التقليدية لإيران. لذلك، لا شيء يمنع الصفقة.
كما أضاف الخبير، اختارت إيران أحدث الطائرات سو-35. هذا سيعزز بالتأكيد القوة الجوية للبلاد. حتى الآن، لا يزال الإيرانيون يستخدمون المقاتلات السوفيتية "ميغ-29"، التي اشتروها في أوائل التسعينيات، أو على طائرات أمريكية قديمة اشتراها الشاه الإيراني قبل عام 1979. يحاولون إبقائها في حالة عمل، لكن الأمر يزداد صعوبة. لم يتم الإبلاغ عن عدد المقاتلات التي تم شراؤها.
وتصنف "سو-35" على أنها مقاتلة متعددة الوظائف حديثة للغاية ذات قدرة عالية جدا على المناورة.
© Sputnikسو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
سو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
© Sputnik
ومن أبرز ميزاتها هي مجمع إلكترونيات طيران جديد يعتمد على نظام معلومات وتحكم رقمي يدمج أنظمة المعدات الموجودة على متن الطائرة، ورادار جديد لاكتشاف الأهداف الجوية مع تعقب عدد كبير من الأهداف، ومحركات جديدة بدفع قوي.
© Sputnikسو- 35إس
سو- 35إس
© Sputnik
تحمل المقاتلة الروسية صواريخ "جو - جو" متوسطة وقصيرة وبعيدة المدى، وصواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى، وصواريخ مضادة للسفن، وذخائر عالية الدقة وغير موجهة.