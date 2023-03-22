https://sputnikarabic.ae/20230322/إيران-تشتري-مجموعة-من-مقاتلات-سو-35-الروسية-1075018914.html

إيران تعلن الانتهاء من إبرام عقد لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية

إيران تعلن الانتهاء من إبرام عقد لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية

أعلنت إيران عن الانتهاء من إبرام عقد لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية، متعددة الوظائف التي تتميز بقدرة فائقة على المناورة وتنفيذ المهام القتالية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T08:20+0000

2023-03-22T08:20+0000

2023-03-22T09:36+0000

رصد عسكري

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ونقلت وكالة "ارنا" الحكومية الرسمية الإيرانية عن البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، تأكيدها أن إيران انتهت من إبرام عقد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-35".وقالت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: "منذ عام 2015، وبدعوة من الحكومة السورية، تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما البعض في سوريا لمحاربة الإرهاب. لكن لا يوجد تعاون بين إيران وروسيا في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ولا علاقة للتعاون العسكري الثنائي الإيراني بسوريا"، وأضافت: كما أضاف الخبير، اختارت إيران أحدث الطائرات سو-35. هذا سيعزز بالتأكيد القوة الجوية للبلاد. حتى الآن، لا يزال الإيرانيون يستخدمون المقاتلات السوفيتية "ميغ-29"، التي اشتروها في أوائل التسعينيات، أو على طائرات أمريكية قديمة اشتراها الشاه الإيراني قبل عام 1979. يحاولون إبقائها في حالة عمل، لكن الأمر يزداد صعوبة. لم يتم الإبلاغ عن عدد المقاتلات التي تم شراؤها.ومن أبرز ميزاتها هي مجمع إلكترونيات طيران جديد يعتمد على نظام معلومات وتحكم رقمي يدمج أنظمة المعدات الموجودة على متن الطائرة، ورادار جديد لاكتشاف الأهداف الجوية مع تعقب عدد كبير من الأهداف، ومحركات جديدة بدفع قوي. تحمل المقاتلة الروسية صواريخ "جو - جو" متوسطة وقصيرة وبعيدة المدى، وصواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى، وصواريخ مضادة للسفن، وذخائر عالية الدقة وغير موجهة.

https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الإيراني-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الدفاعات-الجوية-وشراء-مقاتلات-سو-35-قيد-البحث-1074372146.html

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