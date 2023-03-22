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https://sputnikarabic.ae/20230322/اعتقالات-جماعية-لأكثر-من-850-فرنسيا-في-احتجاجات-إصلاح-نظام-التقاعد-1075011266.html
اعتقالات جماعية لأكثر من 850 فرنسيا في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد
اعتقالات جماعية لأكثر من 850 فرنسيا في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 850 متظاهرًا اعتقلوا في فرنسا خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره مؤخرًا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T00:41+0000
2023-03-22T00:41+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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باريس - سبوتنيك. وقال دارمانين لقناة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصًا في فرنسا، من بينهم 729 في باريس. وتم احتجاز حوالي 843 شخصًا".وفي وقت سابق من اليوم، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مصفاة نفط في مدينة فوس سور مير الفرنسية في جنوب البلاد أثناء محاولتهم منع الوصول إلى مستودع النفط، حسبما ذكرت صحيفة "20 Minutes" الفرنسىة.وبحسب ما ورد تجمع المتظاهرون لدعم المضربين عن العمل. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباك.كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن بدأوا في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات الزجاجية على الضباط، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"في 16 مارس، تبنت الحكومة الفرنسية قانونًا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، مما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس. ولمدة يومين على التوالي، نظم الفرنسيون احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية. وبحسب وزارة الداخلية، تجمع 10 آلاف شخص أمام الجمعية في 16 مارس/ آذار و4000 في اليوم التالي.وكانت هناك بالفعل ثماني إضرابات على مستوى البلاد ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص. وأثناء الاحتجاجات، غالبًا ما كانت الاشتباكات تندلع بين الشرطة والمتظاهرين.وبحسب دارمانين، فإن المظاهرة التاسعة على مستوى البلاد ستنظم في فرنسا يوم 23 مارس، والتي سيتم نشر 12 ألف شرطي فيها، منهم 5000 في باريس. وأشار الوزير إلى إصابة أكثر من 300 شرطي خلال شهرين من الاحتجاجات ضد الإصلاح.
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن

اعتقالات جماعية لأكثر من 850 فرنسيا في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد

00:41 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Dominique Boutin
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قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 850 متظاهرًا اعتقلوا في فرنسا خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره مؤخرًا.
باريس - سبوتنيك. وقال دارمانين لقناة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصًا في فرنسا، من بينهم 729 في باريس. وتم احتجاز حوالي 843 شخصًا".
وفي وقت سابق من اليوم، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مصفاة نفط في مدينة فوس سور مير الفرنسية في جنوب البلاد أثناء محاولتهم منع الوصول إلى مستودع النفط، حسبما ذكرت صحيفة "20 Minutes" الفرنسىة.
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أمس, 23:17 GMT
وبحسب ما ورد تجمع المتظاهرون لدعم المضربين عن العمل. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباك.
كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن بدأوا في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات الزجاجية على الضباط، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"
في 16 مارس، تبنت الحكومة الفرنسية قانونًا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، مما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.
ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس. ولمدة يومين على التوالي، نظم الفرنسيون احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية. وبحسب وزارة الداخلية، تجمع 10 آلاف شخص أمام الجمعية في 16 مارس/ آذار و4000 في اليوم التالي.
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وكانت هناك بالفعل ثماني إضرابات على مستوى البلاد ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص. وأثناء الاحتجاجات، غالبًا ما كانت الاشتباكات تندلع بين الشرطة والمتظاهرين.
وبحسب دارمانين، فإن المظاهرة التاسعة على مستوى البلاد ستنظم في فرنسا يوم 23 مارس، والتي سيتم نشر 12 ألف شرطي فيها، منهم 5000 في باريس. وأشار الوزير إلى إصابة أكثر من 300 شرطي خلال شهرين من الاحتجاجات ضد الإصلاح.
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