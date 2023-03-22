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البرلمان السويدي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو
البرلمان السويدي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو
وافق أعضاء البرلمان السويدي "ريكسداغ"، اليوم الأربعاء، على انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الاجتماع الذي تم بثه على موقع البرلمان. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T16:43+0000
2023-03-22T16:44+0000
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زيورخ- سبوتنيك. وموافقة البرلمان تعد شرطا أساسيا مسبقا لانضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الموافقة على انضمام الدولة لحلف الناتو بالإضافة للموافقة على وضع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تنظم قضايا الحصانات والامتيازات للناتو وموظفيه.و ذكرت اللجنة أن الانضمام للناتو سوف يتطلب تعديلات على قانون المساعدة العسكرية السريعة وقانون الحصانات والمزايا في بعض الحالات. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في موعد تحدده الحكومة.وفي مايو/ أيار 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام لعضوية الناتو. وصادقت جميع دول الحلف على انضمامها سوى دولتين فقط هما تركيا والمجر.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الناتو-قدمنا-لأوكرانيا-مساعدات-عسكرية-بأكثر-من-70-مليار-دولار-حتى-الآن-1074997683.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, السويد, أخبار تركيا اليوم

البرلمان السويدي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

16:43 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 16:44 GMT 22.03.2023)
© AP Photo / Virginia Mayo / الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo /
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وافق أعضاء البرلمان السويدي "ريكسداغ"، اليوم الأربعاء، على انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الاجتماع الذي تم بثه على موقع البرلمان.
زيورخ- سبوتنيك. وموافقة البرلمان تعد شرطا أساسيا مسبقا لانضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
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أمس, 15:17 GMT
وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الموافقة على انضمام الدولة لحلف الناتو بالإضافة للموافقة على وضع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تنظم قضايا الحصانات والامتيازات للناتو وموظفيه.
و ذكرت اللجنة أن الانضمام للناتو سوف يتطلب تعديلات على قانون المساعدة العسكرية السريعة وقانون الحصانات والمزايا في بعض الحالات.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في موعد تحدده الحكومة.
وفي مايو/ أيار 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام لعضوية الناتو. وصادقت جميع دول الحلف على انضمامها سوى دولتين فقط هما تركيا والمجر.
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