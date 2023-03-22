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الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين نحو أوروبا
الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين نحو أوروبا
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية منظمة عابرة للحدود متخصصة في تهريب المهاجرين انطلاقا من سوريا نحو أوروبا مرورا بالجزائر. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T19:38+0000
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جاء ذلك في بيان للمصحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) التابعة للأمن الوطني، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.وبحسب البيان، "العملية مكنت من توقيف 15 شخص مشتبه فيهم، منهم 9 من جنسية سورية و6 جزائريين، من بينهم امرأتان".وجاء تنفيذ العملية بعد تحريات استمرت لأكثر من 5 أشهر، أسفر عن كشف خيوط عمل التنظيم "الذي يعمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سوريا ولبنان وصولا إلى مطار بن غازي في ليبيا، ليتم نقلهم براً إلى مدينة غدامس (الليبية على حدود الجزائر). وبعد ذلك إدخالهم إلى الجزائر عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة، بحسب البيان.ويقوم المهربون بعد ذلك، بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة وهران شمال غربي الجزائر، "التي اتخذت كنقطة تجميع وتنظيم لرحلات سرية نحو السواحل الأوروبية، حيث يتكفل بهم العقل المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، وهو رعية سوري (من بين الموقوفين) والحائز على شهادة الدكتوراه في الطب"، وفق نص البيان.
https://sputnikarabic.ae/20230320/السلطات-الجزائرية-تنتشل-9-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-1074939313.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين نحو أوروبا

19:38 GMT 22.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic / الهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية
الهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic /
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية منظمة عابرة للحدود متخصصة في تهريب المهاجرين انطلاقا من سوريا نحو أوروبا مرورا بالجزائر.
جاء ذلك في بيان للمصحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) التابعة للأمن الوطني، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.
وبحسب البيان، "العملية مكنت من توقيف 15 شخص مشتبه فيهم، منهم 9 من جنسية سورية و6 جزائريين، من بينهم امرأتان".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
السلطات الجزائرية تنتشل 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين
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وجاء تنفيذ العملية بعد تحريات استمرت لأكثر من 5 أشهر، أسفر عن كشف خيوط عمل التنظيم "الذي يعمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سوريا ولبنان وصولا إلى مطار بن غازي في ليبيا، ليتم نقلهم براً إلى مدينة غدامس (الليبية على حدود الجزائر). وبعد ذلك إدخالهم إلى الجزائر عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة، بحسب البيان.
ويقوم المهربون بعد ذلك، بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة وهران شمال غربي الجزائر، "التي اتخذت كنقطة تجميع وتنظيم لرحلات سرية نحو السواحل الأوروبية، حيث يتكفل بهم العقل المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، وهو رعية سوري (من بين الموقوفين) والحائز على شهادة الدكتوراه في الطب"، وفق نص البيان.
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