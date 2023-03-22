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الخارجية الأمريكية تستدعي سفير إسرائيل بعد قرار الكنيست بشأن مستوطنات الضفة الغربية

الخارجية الأمريكية تستدعي سفير إسرائيل بعد قرار الكنيست بشأن مستوطنات الضفة الغربية

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير إسرائيل لديها، مايك هرتسوغ، بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية "كان"، بأن "السفير هرتسوغ اجتمع مع نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية".وأوضحت الإذاعة أن "جلسات الاستدعاء للتوبيخ، تعتبر خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأمريكا، حيث كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين.ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية، فإن "جلسة التوبيخ تشكل احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا من قبل واشنطن على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو"، مشيرة إلى أنه عادة ما يدأب الأمريكيون على نقل رسائلهم إلى إسرائيل دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن انزعاج واشنطن من إسرائيل، جرّاء تشريع الكنيست لبعض المستوطنات شمالي الضفة الغربية، واصفة هذه الخطوة بـ"الاستفزازية"، كما أنها تنتهك الوعود.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، أمس الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا.

https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يعلق-على-إلغاء-فك-الارتباط-ويصف-المستوطنات-الإسرائيلية-بـغير-قانونية-1074999736.html

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