https://sputnikarabic.ae/20230322/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-ستفقد-مصداقيتها-الدولية-إذا-تخلفت-عن-السداد-1075050357.html

الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد

الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، أن التقصير المحتمل عن السداد في أمريكا سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من أمريكا... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T20:22+0000

2023-03-22T20:22+0000

2023-03-22T20:22+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

الديون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101444/11/1014441149_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0aab3395c6a8b80ec7a43cc86f2e0fbe.jpg

وقالت يلين خلال جلسات الاستماع في الكونغرس: "سيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في أمريكا باعتبارها الدولة الأكثر أمانا (اقتصاديا)، وكذلك في عملتنا الاحتياطية، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية لا تصدق".وفي وقت سابق من اليوم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 في المئة.وتعد هذه الزيادة هي الـ 9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.وفي وقت سابق من فبراير الماضي، قال مركز أبحاث الحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد مدفوعاتها بحلول أوائل يونيو/ حزيران، دون رفع سقف ديونها من قبل الكونغرس، الذي يسيطر عليه المنافسون الجمهوريون للإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، أن الوزارة توصلت إلى حل بديل للتخلف عن سداد الديون عن طريق تأخير سداد الالتزامات غير الحرجة، حيث ستكسب هذه الإجراءات الوقت للبلاد حتى يتمكن الكونغرس من تمرير تشريع من شأنه إما رفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31.4 تريليون دولار أو تعليق الحد لفترة من الوقت.

https://sputnikarabic.ae/20230322/1075049308.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الديون