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https://sputnikarabic.ae/20230322/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-ستفقد-مصداقيتها-الدولية-إذا-تخلفت-عن-السداد-1075050357.html
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، أن التقصير المحتمل عن السداد في أمريكا سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من أمريكا... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T20:22+0000
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وقالت يلين خلال جلسات الاستماع في الكونغرس: "سيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في أمريكا باعتبارها الدولة الأكثر أمانا (اقتصاديا)، وكذلك في عملتنا الاحتياطية، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية لا تصدق".وفي وقت سابق من اليوم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 في المئة.وتعد هذه الزيادة هي الـ 9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.وفي وقت سابق من فبراير الماضي، قال مركز أبحاث الحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد مدفوعاتها بحلول أوائل يونيو/ حزيران، دون رفع سقف ديونها من قبل الكونغرس، الذي يسيطر عليه المنافسون الجمهوريون للإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، أن الوزارة توصلت إلى حل بديل للتخلف عن سداد الديون عن طريق تأخير سداد الالتزامات غير الحرجة، حيث ستكسب هذه الإجراءات الوقت للبلاد حتى يتمكن الكونغرس من تمرير تشريع من شأنه إما رفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31.4 تريليون دولار أو تعليق الحد لفترة من الوقت.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الديون
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الديون

الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد

20:22 GMT 22.03.2023
© AP Photo / Cliff Owenنائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Cliff Owen
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أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، أن التقصير المحتمل عن السداد في أمريكا سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من أمريكا والدولار كعملة احتياطية.
وقالت يلين خلال جلسات الاستماع في الكونغرس: "سيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في أمريكا باعتبارها الدولة الأكثر أمانا (اقتصاديا)، وكذلك في عملتنا الاحتياطية، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية لا تصدق".
وفي وقت سابق من اليوم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 في المئة.
وتعد هذه الزيادة هي الـ 9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
19:05 GMT
وفي وقت سابق من فبراير الماضي، قال مركز أبحاث الحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد مدفوعاتها بحلول أوائل يونيو/ حزيران، دون رفع سقف ديونها من قبل الكونغرس، الذي يسيطر عليه المنافسون الجمهوريون للإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، أن الوزارة توصلت إلى حل بديل للتخلف عن سداد الديون عن طريق تأخير سداد الالتزامات غير الحرجة، حيث ستكسب هذه الإجراءات الوقت للبلاد حتى يتمكن الكونغرس من تمرير تشريع من شأنه إما رفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31.4 تريليون دولار أو تعليق الحد لفترة من الوقت.
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