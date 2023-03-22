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الدفاع الروسية: شويغو ونظيره التركي يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ
https://sputnikarabic.ae/20230322/الدفاع-الروسية-مباحثات-بين-شويغو-ونظيره-التركي-نوقشت-خلالها-صفقة-الحبوب-وملفي-سوريا-وقره-باغ-1075046196.html
الدفاع الروسية: شويغو ونظيره التركي يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ
الدفاع الروسية: شويغو ونظيره التركي يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع نظيره التركي خلوصي أكار، "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وناغورني قره باغ. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T16:53+0000
2023-03-22T17:14+0000
العالم
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم 22 آذار / مارس 2023 محادثات هاتفية بين وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، ووزير دفاع الجمهورية التركية خلوصي أكار. وبحث الجانبان خلال الاتصال نتائج تنفيذ مبادرة البحر الأسود، وقضايا تسوية ناغورني قره باغ وغيرها من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك".من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن أكار، رحب خلال اتصال هاتفي مع شويغو، بتمديد صفقة الحبوب، مؤكدا أهمية استمرارها.وأكد أكار أهمية استمرار المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في شمال سوريا لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعت بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-تعلن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-لمدة-60-يوما-بشروط--1074706066.html
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العالم, روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار تركيا اليوم

الدفاع الروسية: شويغو ونظيره التركي يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ

16:53 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 17:14 GMT 22.03.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع نظيره التركي خلوصي أكار، "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وناغورني قره باغ.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم 22 آذار / مارس 2023 محادثات هاتفية بين وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، ووزير دفاع الجمهورية التركية خلوصي أكار. وبحث الجانبان خلال الاتصال نتائج تنفيذ مبادرة البحر الأسود، وقضايا تسوية ناغورني قره باغ وغيرها من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك".
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن أكار، رحب خلال اتصال هاتفي مع شويغو، بتمديد صفقة الحبوب، مؤكدا أهمية استمرارها.
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وأكد أكار أهمية استمرار المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في شمال سوريا لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعت بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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