https://sputnikarabic.ae/20230322/الدفاع-السورية-ضربة-جوية-إسرائيلية-تستهدف-مطار-حلب-الدولي-وتلحق-بعض-الدمار-به-1075012451.html
الدفاع السورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي وتلحق بعض الدمار به
الدفاع السورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي وتلحق بعض الدمار به
قال مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مطار حلب الدولي وألحقت بعض الدمار به. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T03:10+0000
2023-03-22T03:10+0000
2023-03-22T03:14+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال المصدر بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري.ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-والنيرب-العسكري-1075011878.html
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أخبار سوريا اليوم
الدفاع السورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي وتلحق بعض الدمار به
03:10 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
قال مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مطار حلب الدولي وألحقت بعض الدمار به.
وقال المصدر بحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه: "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي
و"النيرب" العسكري.
ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.