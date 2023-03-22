https://sputnikarabic.ae/20230322/الصحة-العالمية-مخاطر-الكوليرا-على-المستوى-العالمي-مرتفعة-للغاية-1075053549.html
الصحة العالمية: مخاطر الكوليرا على المستوى العالمي مرتفعة للغاية
الصحة العالمية: مخاطر الكوليرا على المستوى العالمي مرتفعة للغاية
قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إنها قيمت خطر الإصابة بالكوليرا على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية بسبب الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسعها... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T23:50+0000
2023-03-22T23:50+0000
2023-03-22T23:50+0000
منظمة الصحة العالمية
الكوليرا
مصابين بالكوليرا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "لا تزال القدرة العامة على الاستجابة لحالات التفشي المتعددة والمتزامنة تتعرض لضغوط بسبب النقص العالمي في الموارد، بما في ذلك النقص في لقاح الكوليرا الفموي، فضلاً عن إجهاد العاملين في مجال الصحة العامة والعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع تفشي الأمراض المتعددة و حالات طوارئ صحية أخرى في نفس الوقت".وأضافت: "وبناء على الوضع الحالي، تقدر منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية".وأشار البيان أنه حتى 20 مارس، تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا في 24 دولة.وبحسب المنظمة، فإن الغالبية العظمى من البلدان المتضررة من تفشي وباء الكوليرا موجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.والكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصحَّاء.
https://sputnikarabic.ae/20230223/جنوب-أفريقيا-تسجل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-خلال-عقد-1073938671.html
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منظمة الصحة العالمية, الكوليرا, مصابين بالكوليرا, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية, الكوليرا, مصابين بالكوليرا, العالم, أخبار العالم الآن
الصحة العالمية: مخاطر الكوليرا على المستوى العالمي مرتفعة للغاية
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قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إنها قيمت خطر الإصابة بالكوليرا على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية بسبب الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت المنظمة في بيان: "لا تزال القدرة العامة على الاستجابة لحالات التفشي المتعددة والمتزامنة تتعرض لضغوط بسبب النقص العالمي في الموارد، بما في ذلك النقص في لقاح الكوليرا الفموي، فضلاً عن إجهاد العاملين في مجال الصحة العامة والعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع تفشي الأمراض المتعددة و حالات طوارئ صحية أخرى في نفس الوقت".
وأضافت: "وبناء على الوضع الحالي، تقدر منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية".
وأشار البيان أنه حتى 20 مارس، تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا في 24 دولة.
والكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصحَّاء.