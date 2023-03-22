الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
يواصل فريق الصليب الأحمر الروسي، تقديم شتى أنواع الدعم لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي شهدته سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.
ويتعامل الفريق الروسي مع حالات الطوارئ، ويقوم بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة خاصة الأطفال، ويقدم الدعم الطبي والنفسي لمساعدة المتضررين على تجاوز المحنة الإنسانية التي تعرضوا لها.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وقال رئيس قسم الاستجابة لحالات الطوارئ في الصليب الأحمر الروسي، ألكسي بيكول، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "جاء إلى سوريا فريق مؤلف من 10 أشخاص، يضم خبراء في التعامل مع حالات الطوارئ، ومختصين اثنين في الدعم النفسي، وخمسة أطباء متخصصين، لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال".
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وحول مهمة الفريق في سوريا، بيّن بيكول أنها موزّعة على ثلاثة محاور، الأول: تقديم المساعدات للأطفال المتضررين من الزلزال، أهمها المواد الغذائية المخصصة للأطفال لمختلف الأعمار من حديثي الولادة حتى البالغين.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف: "المحور الثاني هو تقديم الدعم الطبي، حيث نتواجد حالياً في المدينة الرياضية التي تم تجهيزها كمركز إيواء لآلاف العائلات المتضررة من الزلزال"، مبيناً أنه تم منحهم غرفة داخل البناء، قام أطباء الفريق بتجهيزها بكل ما يلزم لتكون نقطة طبية لاستقبال المرضى وفحصهم ووضع التشخيص المناسب.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأكد بيكول وجود تعاون بين الفريق ومديرية الصحة، فعند الحاجة يقوم أطباء فريق الصليب الأحمر الروسي بوصف أدوية مناسبة للمرضى، وتقوم مديرية الصحة بتأمين الدواء اللازم للمرضى الذين تم فحصهم وتشخيص مرضهم داخل النقطة الطبية.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وفيما يتعلق بالمحور الثالث لعمل الفريق، أشار بيكول إلى الدعم النفسي للأطفال، حيث يقوم المختصون في فريق الصليب الأحمر الروسي الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في حالات الكوارث، بالتعامل مع الأطفال وتقديم الدروس لهم ومساعدتهم على تنفيذ نشاطات مختلفة، كالرسم والألعاب بهدف تجاوز أزمة الزلزال والتأقلم والعودة إلى حالتهم الطبيعية.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
كما أشار بيكول إلى أن الفريق أحضر معه نقطة متنقلة للصليب الأحمر الروسي، عبارة عن خيمة قابلة للنفخ بمساحة 43 متراً مربعاً، وهي مجهّزة لاستقبال المرضى في حال عدم توفر غرفة للفحص الطبي.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن بيكول أنه في النقطة المتنقلة يتم أيضاً تقديم الدروس للأطفال، وتنفيذ النشاطات خارج الخيمة، مشيراً إلى أن إحدى وسائل الدعم النفسي هي إتاحة الفرصة أمام الأطفال لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة على التلفاز، لافتاً إلى أنه خلال المساء يتجمّع نحو 100 طفل لمشاهدة الرسوم المتحركة.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأعرب بيكول عن شكره لشركائهم في المنظمة الروسية حول العالم "روساترودنيتشيستڤا" ومؤسسة السكك الحديدية الروسية، لمساعدتهم فريق الصليب الأحمر في القدوم إلى سوريا، وتوزيع 3 طن من المساعدات الغذائية للأطفال لمختلف الفئات العمرية.
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
كما توجّه بيكول بالشكر للحكومة السورية ومحافظة اللاذقية ومؤسسة العرين والهلال الأحمر العربي السوري على دعم الفريق في عمله، مؤكداً استمرار العمل في أكثر من نقطة لتقديم شتى أنواع المساعدات الإغاثية والطبية والنفسية لمساعدة متضرري الزلزال على تجاوز محنتهم.